Pourquoi le "private equity" est réservé aux plus fortunés

"Pour notre part, nous n'investissons que dans des fonds de private equity et pas en direct. Cependant, parfois nous faisons du co-investissement avec un fonds déjà établi. Nous avons ainsi une longue expertise dans la sélection de gestionnaires en private equity. Nous avons aussi développé une gamme thématique dans cette classe d'actifs", relève Pierre Stadler, responsable thématique du private equity chez Pictet à Genève.

Un investissement à très long terme

Les fonds de ce type sont des fonds fermés. Il y a une période d'investissement des capitaux qui ont été levés qui s'étend sur environ deux ou trois ans. Le fonds a une durée de vie d'une douzaine d'années et les sommes investies sont remboursées aux investisseurs avec, en principe, une plus-value à la sortie. "C'est donc un investissement à envisager sur le très long terme et qui est peu liquide même si un marché secondaire peut être mis en place. Pour notre part, les tickets d'entrée dans nos fonds sont de minimum 150 000 euros et nous travaillons donc essentiellement avec des clients fortunés et des institutionnels", ajoute Pierre Stadler. Ces fonds sont illiquides en raison de l'illiquidité des sous-jacents qui ne font l'objet d'aucune cotation sur des marchés réglementés. Ils sont donc orientés sur la création de valeur. Ils misent sur des gagnants du futur.

Les fonds chez Pictet sont donc des fonds de fonds, ce qui leur permet d'offrir une bonne diversification entre les types de gestionnaires mais aussi une bonne diversification géographique et dans les stades de maturité des sociétés sous-jacentes. En raison de cette structure, les frais de gestion sont plus élevés que dans des fonds qui investissent en lignes directes. Il ne faut pas non plus négliger le niveau de risque de tels fonds. En effet, on est dans des sociétés qui ne sont pas cotées et dont le modèle d'affaire est au début de son lancement ou de sa croissance.

"Les taux de défaut dans cette classe d'actifs sont de 20 à 25 %. On est dans un segment de développement précoce. Mais ces taux de défaut sont compensés par le succès des autres sociétés. Notre objectif est de dégager une surperformance entre 5 et 10 % par rapport aux valeurs cotées", admet ce gestionnaire. On comprend dès lors que ce type de fonds ne soit pas mis entre toutes les mains et qu'il faut être un investisseur averti et fortuné pour intégrer cette classe d'actifs dans son patrimoine. Les investisseurs moins fortunés peuvent cependant avoir accès à cette classe d'actifs via les ELTIF (European long-term investment funds). Ces fonds alternatifs ont été spécialement conçus par l'Union européenne comme des véhicules spécialisés dans les investissements de longue durée dans des projets d'infrastructure, des sociétés non cotées ou des petites et moyennes entreprises (PME) cotées.