Les Bourses européennes au beau fixe, le Bel 20 à +1,75%

Avec Wall Street en hausse mardi à l'ouverture, le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles et ses voisins européens restaient de même fort bien orientés, l'indice bruxellois regagnant finalement 1,75% à 3.540,94 points avec 18 de ses éléments dans le vert, emmenés par Umicore (22,25) et Sofina (192,30) qui rebondissaient de 3,06 et 3,11%.