Une méthodologie à court terme et une nouvelle Sicav de Cristal récompensant l’innovation

Seuls les fonds commercialisés en Belgique vers le grand public (retail) sans ticket d’entrée minimal peuvent entrer en ligne de compte dans ces classements. Pour chaque fonds nominé et primé, cet élément a bien été confirmé par les émetteurs et par Symex qui fournit ces données. Cet élément relève de leur responsabilité et ne peut engager la rédaction des deux publications.

Cette remise des prix met alors en avant les meilleurs fonds dans 10 catégories sur base de leurs performances : les sicav investies en actions belges, les sicav investies en actions mondiales, en actions européennes, en actions américaines, en actions small&mid caps, les sicav en obligations d’entreprises et les sicav en obligations gouvernementales. Viennent ensuite les trois prix décernés aux sicav patrimoniales mixtes défensives, neutres et dynamiques.

La performance, pas le seul critère

Les classements sont établis par la société Symex et sous son unique responsabilité. Ils sont donnés à titre purement indicatif. En 2023, un prix de la sicav la plus innovante a également été décerné par La Libre et le blog MoneyStore.be. Pour la remise de ce prix, les performances du fonds ne sont pas le critère de base. Ce prix a été décerné par un jury composé de façon à représenter différentes expertises. Les critères de sélection ont été déclinés sous plusieurs aspects reprenant le caractère innovant, mais aussi, notamment, l’apport au niveau social ou environnemental.

La remise des Sicav de Cristal peut aussi être l’occasion de rappeler, que la performance ne doit pas être le seul critère qui doit être pris en considération lors du choix d’une sicav. Les performances passées ne sont pas une garantie concernant celles du futur. On ne le répétera jamais assez ! Ce classement est donc publié à titre indicatif. En aucun cas, ces prix et nominations ne peuvent être assimilés à des conseils ou avis en investissement.

Rappelons que la gestion de patrimoine doit s’apprécier dans le temps. L’investisseur ne doit pas perdre de vue l’horizon de placement et ses objectifs d’investissement. Avant d’investir il est toujours conseillé de se renseigner et de faire un passage par le KIID (Key Investor Information Document), ce document propre à chaque sicav et qui renseigne l’investisseur sur le niveau de risque, les frais, l’univers d’investissement et les performances du fonds. Ces documents viennent compléter cette remise de prix.