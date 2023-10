Guerre en Ukraine, inflation, remontée des taux... : les gagnants du Palmarès des Sicav ont affronté un environnement difficile

Les Sicav de Cristal de La Libre et du Standaard récompensent les fonds qui ont réalisé la meilleure performance sur un an entre juillet 2022 et fin juin 2023. Pour cette édition, un nouveau prix est venu s’ajouter aux 10 Sicav de Cristal habituelles : la Sicav de Cristal pour le fonds le plus innovant. Ces différents prix s’inscrivent dans un contexte particulièrement difficile pour le monde de la gestion. Après la crise du Covid-19, la guerre en Ukraine, l’inflation et la remontée des taux d’intérêt sont autant de défis pour les gestionnaires.