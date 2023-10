Meilleure Sicav dans les actions européennes : "La réouverture de l’économie chinoise a été bénéfique pour le luxe et les voitures"

Ce prix relance le débat entre la gestion active et la gestion indicielle. Il semble donner raison aux gestionnaires indiciels qui avancent qu’il est difficile de battre le marché de façon consistante. “Ce fonds démontre en effet que, sur la période considérée par cette récompense, la gestion indicielle a battu la gestion active. Mais c’est aussi l’indice sous-jacent, l’Eurostoxx50, qui a joué en sa faveur”, reconnaît Greg Van Damme, gestionnaire de ce fonds.

Ce fonds a bénéficié de la belle tenue de la zone euro face à d’autres marchés européens. En effet, l’Union monétaire européenne (EMU) a été le meilleur marché au sein de l’Europe après l’invasion de l’Ukraine et ce, en raison de problèmes spécifiques dans d’autres pays comme, par exemple, le Brexit au Royaume-Uni ou la crise de l’immobilier en Suède.

Grandes capitalisations de la zone euro

Dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, l’Europe a été plutôt favorisée face à d’autres marchés développés. “L’Europe est traditionnellement orientée vers la valeur contrairement à la région nord-américaine qui est plus orientée vers la croissance. Par ailleurs, la réouverture de l’économie chinoise a été bénéfique pour le luxe et les voitures au cours de la période d’observation même si l’optimisme concernant une reprise imminente de l’économie chinoise s’est estompé”, constate ce gestionnaire.

L’indice de référence de ce fonds est concentré sur 50 valeurs, les grandes capitalisations de la zone euro. Cet indice a légèrement sous-performé l’ensemble des actions européennes durant la période 2021-2022 mais il a surperformé ce marché en 2022-2023. Durant cette période, les grandes capitalisations ont surperformé les plus petites et l’indice a été tiré par quelques poids lourds de la cote.

guillement Nous constatons une augmentation structurelle des barrières commerciales et du protectionnisme”.

Au sein de l’indice Eurostoxx 50, on peut ainsi épingler les très belles performances de sociétés comme LVMH ou ASML.

"La zone euro est une région plus cyclique"

Mais comment ce gestionnaire entrevoit-il l’avenir des marchés européens ? “Nous avons actuellement une opinion plutôt prudente sur les actions de la zone euro, et une opinion plus neutre à légèrement positive sur l’Europe hors EMU. La zone euro est une région plus cyclique avec des entreprises exposées à l’économie mondiale. Cela implique des risques, car nous constatons une augmentation structurelle des barrières commerciales et du protectionnisme”, remarque Greg Van Damme.

Il convient aussi de surveiller de près l’évolution du modèle économique allemand. L’économie allemande a été pendant longtemps considérée comme le moteur de la zone euro. Aujourd’hui, cette économie engendre plutôt des craintes. De plus, l’époque de l’énergie bon marché est révolue alors que la Chine est toujours confrontée à des difficultés. “Les biens d’équipement sont également confrontés à des difficultés, tout comme les mines et les produits chimiques. Conséquence : de nombreux pays européens sont des fournisseurs de l’économie allemande (biens intermédiaires, logistique,…). Ils ressentiront donc également l’impact du ralentissement de cette économie”, estime Greg Van Damme.

Les marchés d’actions européens ont une valorisation relativement bon marché ce qui pourrait constituer un catalyseur pour ramener les actions européennes sur le devant de la scène.

