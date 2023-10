Meilleure Sicav en petites et moyennes capitalisations: "Le marché boursier japonais est peu couvert par la communauté des investisseurs"

guillement L’ensemble de notre approche nous a permis de nous positionner de manière unique pour bénéficier de la réforme des entreprises qui est en cours au Japon."

Mais la Bourse japonaise a des particularités. “Le marché boursier japonais, en particulier dans le domaine des petites et moyennes capitalisations, est peu couvert par la communauté des investisseurs. Cela permet aux sélectionneurs de titres comme nous, qui ont une connaissance approfondie du secteur des entreprises japonaises, d’identifier des opportunités méconnues”, ajoute ce gestionnaire.

Faiblesse du yen

Dans un contexte macroéconomique favorable dans ce pays, les entreprises visées par ce gestionnaire pratiquent la restitution des capitaux excédentaires (actifs excédentaires tels que biens immobiliers, fonds de roulement ou liquidités) aux investisseurs. Elles ont aussi pour objectif l’amélioration de la rentabilité. En effet, les marges bénéficiaires sont actuellement environ deux fois moins élevées qu’aux États-Unis. La faiblesse du yen a également profité aux entreprises exportatrices de ce pays.

Dans cet univers particulier, le processus d’investissement que cette maison de gestion a développé et affiné au cours des deux dernières décennies combine une approche unique qui consiste à générer constamment des convictions en matière de sélection de titres, avec une conscience aiguë du risque. “En outre, nous visons toujours à être l’actionnaire de choix lorsque nous pouvons activement ajouter de la valeur aux entreprises dans lesquelles nous investissons. L’ensemble de notre approche nous a permis de nous positionner de manière unique pour bénéficier de la réforme des entreprises qui est en cours au Japon”, souligne Carl Vine.

"La marge de progression reste importante"

La croissance des bénéfices a été le résultat d’efforts délibérés de la part des entreprises pour devenir plus efficaces et plus compétitives. Ce processus est loin d’être achevé. “La marge de progression reste importante, à notre avis. Les bilans japonais restent encombrés d’actifs excédentaires sous la forme de fonds de roulement, de biens immobiliers, de liquidités nettes et d’autres éléments divers. Ce capital excédentaire est progressivement restitué aux actionnaires ou réinvesti, ce qui a des implications significatives en termes de rendement”, estime ce gestionnaire. Les marges bénéficiaires ont encore du chemin à faire mais les perspectives sont assez optimistes concernant ce marché qui se restructure.

