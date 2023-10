Modeste hausse à l’ouverture de Wall Street après les chiffres rassurants de l’inflation américaine

L’indice Dow Jones grappillait 0,15 %, le Nasdaq, à dominante technologique, restait stable (+0,01 %) et le S&P 500 grignotait 0,13 %, après les premiers échanges.

L’inflation est restée stable sur un an en septembre aux États-Unis, les prix ayant de nouveau été tirés par le logement et l’essence à la pompe, mais elle a ralenti sur un mois, pour la première fois depuis mai, apportant une touche d’optimisme. La hausse des prix est restée à 3,7 % sur un an, selon l’indice CPI publié jeudi par le département du Travail, décevant les analystes, qui tablaient sur un léger ralentissement, à 3,6 % sur un an, selon le consensus de MarketWatch.

Sur un mois seulement cependant, l’inflation a ralenti pour la première fois depuis le mois de mai, et s’établit à 0,4 %, contre 0,6 % en août.