Quand les vainqueurs du Palmarès des Sicav livrent une partie des secrets de leur réussite

Patrick Millecam ©D.R.

Vous gagnez pour la 3e fois consécutive dans la catégorie des actions belges, quelle est la recette de votre réussite ?

Value Square Fund Equity Belgium a enregistré de bonnes performances au cours des trois dernières années. Value Square se concentre sur les entreprises qui ont de bonnes perspectives de croissance à long terme. À cette fin, il examine à la fois la création de valeur historique et les opportunités de croissance future. Une autre condition importante est que toutes les actions doivent également présenter de fortes caractéristiques “value”. En d’autres termes, elles doivent de préférence être moins chères que la moyenne du marché. En outre, nous préférons les entreprises qui présentent des bilans solides et donc peu de dettes. Une forte solvabilité a contribué positivement aux rendements.

Par rapport à il y a trois ans, la situation des taux d’intérêt a radicalement changé. En effet, au second semestre 2020, les taux d’intérêt sur les obligations d’État belges à 10 ans étaient négatifs. Aujourd’hui, les taux d’intérêt sont légèrement supérieurs à 3 %. C’est un monde de différence lorsque les entreprises doivent refinancer leurs dettes arrivant à échéance.

De tous les fonds d’actions belges, nous avons le plus faible pourcentage d’actions Bel 20. Les gestionnaires de Value Square investissent également dans leurs propres fonds et gèrent donc leur propre capital. Les titres qui ont le plus contribué aux rendements au cours de l’année écoulée (30/6/2022-30/6/2023) sont X-Fab, KBC, Solvay, ING, Deme et Barco. Nous avions relativement peu d’actions immobilières dans le portefeuille, qui ont été fortement touchées par la hausse des taux d’intérêt. Ainsi, chez Value Square, l’accent mis sur “value investing” porte ses fruits.

Bram Op de Beeck, Head of Belgium&Luxembourg Lazard Fund Managers: "Nous avons eu notamment une exposition significative au secteur du luxe français"

Bram Op de Beeck ©D.R.

Quels sont les éléments de votre stratégie qui expliquent la bonne performance de votre Sicav patrimoniale dynamique entre 2022 et 2023 ?

En 2022-2023, le fonds Lazard Patrimoine Croissance a bénéficié d’un bon “stock picking” sur la partie actions, qui constitue le cœur de notre portefeuille. Nous avons eu notamment une exposition significative au secteur du luxe français, complémentaire à une gestion de style “value” dont l’objectif est d’investir dans des sociétés de qualité à un prix raisonnable. Beaucoup de ces sociétés offrent de solides rendements grâce à un dividende élevé.

En parallèle, nous étions prudents dans notre analyse des perspectives macroéconomiques, ce qui nous a amenés à sous-pondérer les actions dans notre allocation, sachant que la part des actions au sein du portefeuille peut varier entre 50 % et 100 %.

En dehors des actions, le fonds peut également aller chercher du rendement sur d’autres classes d’actif grâce à une belle diversification sur certains segments de marché spécifiques, comme celui des obligations convertibles. Sur le plan géographique, le fonds est investi à l’international, ce qui nous permet d’aller chercher des opportunités hors zone euro, notamment aux États-Unis mais aussi au Japon ou sur les marchés émergents dans une certaine mesure.

Au 15 septembre, cette stratégie a permis au fonds de progresser de +8,8 % depuis le début de l’année 2023 et de +35,8 % sur 3 ans (part C). Ces performances sont en ligne avec les solides résultats enregistrés par la Sicav depuis sa création en 1988.

Greg Van Damme, Equity Fund Manager chez KBC Asset Management: "Investir dans des actions d’entreprises européennes offre des opportunités"

Greg Van Damme ©erwin.donvil@kbc.be

Quels sont les avantages d’investir en actions sur les marchés européens ? Quelle place peuvent prendre les marchés européens dans un portefeuille d’actions diversifié ?

Investir dans des actions d’entreprises européennes offre des opportunités, car nombre d’entre elles ont des marchés mondiaux. Dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, l’Europe a surpassé les autres marchés développés. L’Europe est traditionnellement orientée vers la valeur, contrairement à l’Amérique du Nord qui est plus orientée vers la croissance. Il convient également de noter que les actions des sociétés européennes sont actuellement moins bien valorisées que leurs homologues américaines, ce qui pourrait constituer un catalyseur au fil du temps.

En outre, l’économie européenne est une économie ouverte vers et depuis la Chine, et dès que l’économie européenne se redressera, ce sera un catalyseur pour les entreprises européennes. La réouverture de l’économie chinoise a déjà été très bénéfique pour les entreprises des segments des produits de luxe et de l’automobile. Avec des sociétés comme ASML, LVMH, Porsche et Air Liquide, l’Europe dispose d’un grand nombre d’entreprises de qualité qui ont une exposition mondiale. Traditionnellement, l’Europe dispose d’un secteur bancaire solide qui, dans la période actuelle de taux d’intérêt élevés et en cas de reprise de l’économie, est extrêmement bien placé pour réaliser de bonnes performances.

La zone euro est une région plus cyclique, avec des entreprises exposées à l’économie mondiale. Cela pose soudain un plus grand défi, car nous assistons aujourd’hui à une augmentation structurelle des barrières commerciales et du protectionnisme. La position de l’économie allemande au niveau européen constitue un autre défi. Elle a longtemps été considérée comme la force motrice. Mais une économie allemande en difficulté a des répercussions sur les autres pays européens.

Erwin Bastiaens, Senior Portfolio Manager Fixed Income chez KBC Asset Management: "Nous avons eu une nette préférence pour les obligations à maturité relativement courte"

©erwin.donvil@kbc.be

Comment un fonds en obligations gouvernementales est-il géré dans un environnement de hausses des taux d’intérêt ? Quels sont, dans cet environnement, les atouts présentés par votre fonds ?

La hausse des taux d’intérêt et la baisse des prix des obligations sont les deux faces d’une même pièce. Dans un environnement de hausse des taux d’intérêt, il est très difficile pour les investisseurs en obligations ou en fonds obligataires d’obtenir un rendement positif. C’est ce qui s’est passé en 2022. Le taux d’intérêt des obligations d’État Belges à long terme est passé d’à peine 0,10 % à 3,20 %. Quiconque investissait dans de telles obligations au début de l’année était confronté à une perte de prix de 25 % à la fin de l’année.

Nous avons opté pour une stratégie de protection active afin de limiter les diminutions de prix dans le fonds KBC Renta Euro. Quand il pleut, il faut se mettre à l’abri ! En gestion de portefeuille, une faible sensibilité aux taux d’intérêt offre de loin la meilleure protection contre les diminutions de la valeur des obligations dues à la hausse des taux d’intérêt. En 2022, nous avons eu une nette préférence pour les obligations à maturité relativement courte. Nous avons également investi une partie de nos actifs dans des obligations indexées à l’inflation, dont les coupons et le capital sont ajustés à l’inflation. Cette “indexation” offre une protection efficace contre la perte de pouvoir d’achat en cas de forte inflation.

Au début de l’année 2023, le ciel s’est éclairci progressivement sur les marchés obligataires. La croissance économique en Europe a ralenti, tandis que l’inflation jusqu’alors galopante a montré les premiers signes de ralentissement. Le marché des taux d’intérêt s’est stabilisé. Nous avons progressivement abandonné nos positions défensives dans les portefeuilles. Grâce à notre choix d’obligations à maturités plus longues, nous visons à nouveau pleinement la croissance du capital.

Rolando Grandi, CFA, Gérant d’Échiquier Space, La Financière de l’Échiquier: "De 400 milliards de dollars aujourd’hui, le marché spatial devrait atteindre 2 700 milliards d’ici 2045"

Rolando Grandi ©D.R.

Vous avez gagné le prix de la sicav la plus innovante, en quoi votre fonds se distingue-t-il par son caractère innovant ?

Echiquier Space (1) permet, depuis son lancement en 2021, aux investisseurs de prendre part à une nouvelle révolution industrielle qui devrait, selon nous, avoir un impact substantiel sur l’économie de demain. De 400 milliards de dollars aujourd’hui, le marché spatial devrait atteindre 2 700 milliards d’ici 2045, soit plus de quatre fois le PIB de la Belgique (2). Cette stratégie thématique innovante en actions internationales se distingue par son positionnement et son marché en plein essor.

Premier fonds d’Europe dédié à l’Espace et à son écosystème à investir dans des actions cotées, Echiquier Space, se positionne sur l’ensemble de la chaîne de l’écosystème spatial. À travers un portefeuille de conviction, il cible 4 profils d’entreprises : des sociétés déployant leurs activités en orbite, comme l’observation de la Terre ou la fabrication industrielle en orbite ; celles opérant entre la Terre et l’Espace, à l’image des fournisseurs de communication satellite ou des fabricants de fusées ; celles œuvrant sur Terre en adoptant des technologies spatiales afin de constituer des avantages concurrentiels durables, dans l’agriculture par exemple. Enfin, nous investissons dans des technologies transverses favorisant l’essor technologique du secteur, comme l’Intelligence Artificielle ou l’impression 3D.

Ce fonds pionnier illustre l’expertise de stock picking de La Financière de l’Échiquier et d’identification des grandes tendances structurelles, celles qui offriront un potentiel de croissance dans les années à venir. Echiquier Space est une opportunité de s’exposer à l’innovation pure.

1. Ce fonds présente un risque de perte en capital, risque action, risque de change, risque pays émergents, risque de gestion discrétionnaire. Pour plus d’informations sur ses caractéristiques, ses risques et ses frais, veuillez consulter les documents réglementaires disponibles sur www.lfde.com

2. PwC et Bank of America Merrill Lynch, 2020

-> Lire aussi la méthodologie liée au palmarès : Une méthodologie à court terme et une nouvelle Sicav de Cristal récompensant l’innovation

Retrouvez également le palmarès complet et les indicateurs de performances