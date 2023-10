Activités en orbite, observation de la Terre, microgravité... : l'espace au coeur du prix de l’innovation du Palmarès des Sicav

Ce jury était composé de façon à représenter différentes expertises et perceptions du secteur des placements : académique, professionnelle, investisseur institutionnel et investisseur retail. Les critères de sélection pour ce prix ont été déclinés sous plusieurs aspects : caractère innovant, pertinence et compréhension de l’innovation pour un public retail, cohérence entre l’innovation et la composition du fonds, apport en termes social ou environnemental, apport en termes de performance et de couverture des risques et la structure des frais. Une quinzaine de fonds se sont présentés à ce prix.

Cinq fonds en lice

Les innovations présentaient des caractères multiples : soit l’univers d’investissement soit la stratégie de gestion se distinguait par leur caractère innovant. Finalement, cinq fonds se sont trouvés en lice pour le choix final avec des scores très proches : Invesco Social Progress Fund, FFG Global Flexible Sustainable, DNCA Global Sport Equity, Échiquier Space et Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact. Tous ces fonds répondaient a minima aux critères de l’article 8 de la réglementation SFDR.

guillement Ce fonds pionnier cible 4 profils d’entreprises, permettant de se positionner sur l’ensemble de la chaîne de valeur de cet écosystème spatial”.

Au terme des délibérations du jury, le prix de la sicav la plus innovante a été décerné au fonds Échiquier Espace émis par la Financière de l’Échiquier. Le gagnant se distinguait plus particulièrement en raison de son thème unique, l’espace et l’écosystème spatial, et par son univers d’investissement dans lequel on trouve des sociétés peu connues, des valeurs que l’on ne voit pas d’habitude dans les fonds en actions internationales. Ce thème est par ailleurs compréhensible par le grand public avec une approche ESG a minima puisque ce fonds rentre dans les critères de l’article 8. “Ce fonds pionnier cible 4 profils d’entreprises, permettant de se positionner sur l’ensemble de la chaîne de valeur de cet écosystème : des sociétés déployant leurs activités en orbite, comme l’observation de la Terre ou la fabrication d’objets en microgravité ; des entreprises opérant entre la Terre et l’Espace, à l’image des fournisseurs de communication satellite ou des fabricants de fusées ; des entreprises œuvrant sur Terre en adoptant des technologies spatiales afin de constituer des avantages concurrentiels durables, dans l’agriculture ou les énergies renouvelables par exemple. Enfin, le fonds investit dans des technologies transverses favorisant l’essor technologique du secteur, comme l’impression 3D, la cybersécurité ou l’Intelligence Artificielle”.

Pays émergents et impact

Les deux autres nominations ont été décernées aux fonds Invesco Social Progress et Schroder ISF Emerging markets equity impact. Le fonds Invesco Social progress a attiré l’attention du jury en raison de l’accent précis mis sur le “S” de social de l’ESG. Contrairement aux fonds qui s’attachent surtout à l’environnement, ce fonds a une approche intéressante sur l’aspect social même si son univers d’investissement est surtout cantonné à des entreprises pharmaceutiques. Le fonds de Schroder a, quant à lui, une approche innovante qui consiste à investir dans les pays émergents avec impact. La combinaison de ces deux aspects que sont les pays émergents et l’impact a séduit le jury. Ce fonds répond aux critères de l’article 9 et dispose en outre du label Towards sustainability. À cela, il convient aussi de mentionner l’utilisation d’outils de gestion innovants développés au sein de cette maison de gestion et utilisés dans le choix des valeurs en portefeuille.

Ce prix de la sicav innovante a permis de découvrir plusieurs aspects intéressants du secteur de la gestion. Il montre que la créativité est encore au rendez-vous dans le monde des placements.

