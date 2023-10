"C’est un escroc, un mafieux" : la fronde des actionnaires de Mithra en fait réagir d'autres, et Marc Coucke réduit sa participation

Une source nous fait part que des discussions entre la direction, les employés et deux administrateurs via Teams ont avancé certaines pistes. Parmi elles, la conservation de la rémunération actuelle, donc pas d’augmentation – histoire de calmer le jeu - mais avec, potentiellement, le paiement de jetons de présence augmenté, afin de rémunérer les administrateurs en fonction de leur charge de travail. "Le vrai enjeu de l'AG est la levée de fonds et la réduction de dette", nous dit encore une autre source proche du dossier.

"Il a vendu du vent"

À ce jour, rien n’est confirmé pour la question des rémunérations et tout cela sera décidé lors de l’Assemblée Générale du 30 octobre prochain. Visiblement, une succession de décisions questionnables prises par le passé donnerait du fil à retordre à ces mêmes administrateurs, qui s’estiment surchargés de travail. Ces derniers verront par ailleurs si l’ensemble des actionnaires continuent à leur accorder leur confiance ou non à la fin du mois. Rappelons que seules 6,1 % des actions sont prises en compte dans la fronde actuelle, dont fait partie l’ancien CEO, François Forrnieri. “Il essaie de faire sauter le board, pour des raisons peu claires”, nous dit une autre source.

”C’est drôle que François Fornieri s’en prenne à la rémunération des administrateurs, alors qu’il se vantait de gagner de grosses sommes lorsque Mithra faisait 100 millions d’euros de pertes. Fornieri a vendu du vent, comme son copain Van Rompay. C’est un escroc, un mafieux. Il a fait toute une série d’opérations au détriment de Mithra. C’est un commercial, il avait réussi à convaincre Marc Coucke en 2016 (devenu président du CA cette année-là, NdlR). Mais ce dernier, avec sa société Alychlo, a vite compris et a claqué la porte en 2020”, lance un autre actionnaire de Mithra, ancien avocat à Liège, qui reconnaît détenir plusieurs actions de la biotech. Pour lui, “le CA doit effectivement se réunir souvent à cause de la gestion catastrophique qui a été faite”. En clair, il faut payer les pots cassés et rattraper le coup, toujours selon lui.

Marck Coucke lâche-t-il le navire ?

Ce vendredi soir, on apprenait justement par une lettre aux investisseurs de Mithra que Alychlo, le holding de Marc Coucke, ne détenait plus, désormais, que 2,97% des parts, contre 4,04% jusqu'alors. Clairement, le milliardaire flamand tourne les talons.

Du côté de la communication de Mithra, on regrette que le linge soit lavé en public et on estime que les moments de tensions arrivent dans toutes les entreprises, que cela permet aussi de crever certains abcès. Mais on refuse, malgré la tension inédite, de faire intervenir publiquement le CEO, David H. Solomon, arrivé il y a quelques mois. “C’est une question qui concerne les actionnaires, donc les propriétaires de l’entreprise, et le board. Ça se réglera le 30 octobre”, nous dit-on.

Reste à savoir pourquoi François Fornieri, qui détient 15,76 % des parts de la boîte, ne fait recours qu’à environ 4 % de ses actions pour peser dans la balance dans ces discussions. On nous avance çà et là, mais sans preuve tangible pour le moment, que certaines de ses actions seraient potentiellement en gage, afin de régler ses frais judiciaires ou autres. Ce qui expliquerait le fait qu’il ne puisse pas peser de tout son poids actionnarial dans les discussions.