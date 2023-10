Rachat de sociétés: les bonnes et les moins bonnes affaires à la Bourse de Bruxelles

Les scénarios se ressemblent presque à chaque fois. Comme pour Telenet, Sioen, Resilux ou il y a plus longtemps Spadel, l’actionnaire de contrôle décide de lancer une offre publique d’achat (OPA).

”La plupart de ces sociétés ont comme point commun que l’actionnaire principal veut sortir de la Bourse. Ce qui donne peu de place pour une contre-offre. L’actionnaire de contrôle a une longueur d’avance. Les jeux sont quasi faits dès le départ”, souligne Xavier Servais.

Profitant de cet avantage, l’actionnaire de contrôle propose rarement une énorme prime pour remporter le morceau. “Les prix des OPA sont souvent très hauts quand il n’y a pas d’actionnaires prépondérants”, constate Xavier Servais. Et de donner l’exemple du récent rachat du groupe de spiritueux néerlandais Bols Lucas par le Néerlandais Nolet qui ne détenait que 20 % des parts. La prime était de 76 %.

La plupart des dernières OPA sur Euronext Bruxelles sont tellement pliées d’avance, qu’elles se déroulent dans une indifférence totale du grand public. On est loin de l’affaire de la Générale de Belgique où l’Italien Carlo De Benedetti a voulu racheter ce qu’on appelait la “Vieille Dame”, un holding qui contrôlait un tiers de l’économie belge. A suivi une saga boursière historique où la résistance du management et les renversements d’alliances ont fait monter les enchères de manière vertigineuse. Au grand bonheur des actionnaires qui ont pu encaisser de belles plus-values.

Bonne affaire pour l’offrant

Aujourd’hui, le paysage boursier belge ressemble à une morne plaine où les batailles entre actionnaires ne sont qu’un vieux souvenir. Les dernières opérations de rachat offrent certes une (petite) prime mais elles permettent surtout à l’offrant de faire une bonne affaire. “Il s’agit toujours de sociétés dont la valorisation est basse, voire sous-évaluée, et cela parfois parce qu’elles sont mal comprises par les analystes”, remarque Bart Goemaere, rédacteur en chef de la feuille d’investissement TuyauxBourse. C’est lui qui avait mené la fronde contre l’offre sur Exmar.

Les OPA étaient encore plus intéressantes à lancer quand les taux d’intérêt étaient bas, comme ce fut le cas pour Sioen en 2021. Car l’actionnaire de contrôle n’éprouve aucune difficulté à financer l’opération en faisant appel à des emprunts bancaires. Il lui suffit de mettre en garantie un paquet d’actions en sa possession. “Les actionnaires familiaux ou de contrôle connaissent le potentiel de leur entreprise”, fait remarquer Bart Goemaere.

C’est aussi ce qu’a voulu faire Nicolas Saverys en lançant, en juillet dernier, une OPA sur Exmar dont il détenait déjà le contrôle. Mais, dans son cas, il n’a pas réussi à obtenir les 95 % nécessaires pour un squeeze out (sortie forcée de la Bourse) car un certain nombre d’actionnaires ont fait de la résistance, jugeant le prix trop bas.

Fourchette de valorisation

Le cas Exmar pose la question des études de valorisations, ce qu’on appelle les fairness opinions que l’offrant est obligé de demander à une banque d’affaires de son choix. Ces experts dits indépendants donnent souvent une fourchette de valorisation proche du prix que l’offrant est prêt à proposer. Comme par hasard…

Les avis d’analystes posent aussi question. Dans le cas d’Exmar, tant ING que Kepler Cheuvreux ou KBC avaient cautionné la valorisation faite par Degroof Petercam. “Le problème, c’est qu’il manque d’analystes indépendants en Belgique. Souvent, les analystes sont obligés d’écrire qu’ils sont d’accord avec l’offre. Vous avez déjà vu une fairness opinion juger le prix trop bas ?”, souligne Bart Goemaere.

Celui qui lance une OPA fait donc rarement une mauvaise affaire… Qui plus est, il se libère d’une série d’obligations et de réglementations, que ce soit en matière de transparence, de normes ESG (Environnement, Social, Gouvernance), qu’il respecte parfois en traînant les pieds. Citons le quota de minimum un tiers de femmes dans le conseil d’administration.

Fiscalité défavorable

Ces OPA ne vont pas de pair avec l’arrivée à la cote de nouvelles sociétés, à part essentiellement quelques entreprises du secteur biotech. Ce qui conforte le sentiment que la Bourse belge ne cesse de perdre de son attrait.

Pour expliquer ce phénomène, les experts boursiers pointent du doigt un contexte et une fiscalité défavorables. “Le marché belge est méconnu et mal traité par le monde politique. Peu de mesures sont prises pour encourager le capital à risque, comme ce fut le cas avec la loi Cooreman Declercq (NdlR cette loi, datant du milieu des années 80, exonérait d’impôt des sommes investies dans des actions d’entreprises belges). Les taxes sur les opérations de Bourse ont triplé ou quadruplé. Les dividendes sont imposés à 30 % alors qu’ils devraient l’être à 15 % vu le risque boursier”, souligne Bart Goemaere. Xavier Servais abonde dans ce sens en notant que l’État belge préfère donner un avantage fiscal au dernier bon d’État précompté à 15 % (au lieu de 30 %) plutôt qu’à l’investissement à risque.

Vu le contexte, tout laisse donc penser qu’il y aura encore des OPA et qu’il sera de plus en plus difficile d’investir dans des fleurons de l’économie belge. Dommage pour l’investisseur car de nombreux exemples, dont certains repris dans le dossier comme Sioen et Exmar, montrent que l’investissement dans une société cotée s’avère payant sur le long terme.