Meilleure sicav patrimoniale défensive: "Nous avions en portefeuille des obligations d’entreprises qui avaient décoté à cause de la pandémie"

guillement Nous investissons exclusivement en obligations à haut rendement et sur des durations courtes."

Cette faible exposition aux actions a notamment été possible grâce à l’utilisation de techniques de couverture comme les futures qui permettent de réagir rapidement pour se couvrir sur les marchés d’actions. Cette maison de gestion française est surtout renommée pour son expertise et ses placements en obligations. “Dans notre portefeuille, c’est surtout le marché obligataire qui a été porteur sur la période envisagée par ce prix. Nous investissons exclusivement en obligations à haut rendement (High Yield) et sur des durations courtes. Nous avions essentiellement en portefeuille des obligations d’entreprises qui avaient décoté à cause de la pandémie et qui n’étaient toujours pas reconnues par le marché”, reconnaît Raphaël Elmaleh. Les gestionnaires ont alors pu bénéficier d’une excellente tenue du marché obligataire high yield. Le rendement actuariel de certaines obligations a été de 7 % sur la période envisagée. De plus, ce fonds affiche une volatilité très faible. “Cela a œuvré pour permettre d’atteindre un rendement intéressant avec une bonne stabilité du portefeuille. Et puis, sur la partie actions du portefeuille, nous avons fait des choix très marqués associés aussi à une politique de couverture efficace”, ajoute ce gestionnaire.

Des valeurs dans le secteur du luxe

On retrouve alors dans la partie actions de ce portefeuille des valeurs dans le secteur du luxe (LVMH, Hermès ou l’Oréal) qui ont généré des résultats surprenants. Le fonds a également bénéficié d’une bonne sélection de valeurs dans le secteur technologique et dans l’industrie mais également avec quelques valeurs phares dans l’univers pharmaceutique (Novo Nordisk ou Novartis).

La partie actions est très concentrée avec seulement 22 valeurs. La partie obligataire comprend, en revanche, une centaine de positions. “Notre expertise est surtout axée sur les obligations. Nous nous qualifions de bond pickers, sélectionneurs d’obligations. Notre cœur de métier, ce sont les obligations d’entreprises à haut rendement”, reconnaît Raphaël Elmaleh. Cette gestion a bénéficié du resserrement de la politique monétaire. Mais comment protéger ce type de portefeuille dans un environnement de hausses des taux d’intérêt et d’inflation ? “Du fait de sa composition importante en obligations délaissées par le marché et à haut rendement, notre portefeuille obligataire était naturellement protégé. Pour nous, un tel environnement n’était pas déstabilisant… au contraire !”, avoue ce gestionnaire.

-> Lire aussi la méthodologie liée au palmarès : Une méthodologie à court terme et une nouvelle Sicav de Cristal récompensant l’innovation

Retrouvez également le palmarès complet et les indicateurs de performances