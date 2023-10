Une large majorité de Belges vote pour un taux minimum sur le livret d’épargne

Comme on le sait, les Belges affectionnent les livrets d’épargne réglementés, en raison, d’abord, de l’exonération du précompte mobilier (jusqu’aux premiers 980 euros d’intérêts) . Les montants déposés s’élèvent à quasi 300 milliards d’euros.

Ces chiffres expliquent aisément que la question de la rémunération de l’épargne suscite beaucoup de débats. Du côté des partis néerlandophones, les socialistes flamands (Vooruit) ont jeté un pavé dans la mare en lançant l’idée d’imposer un taux minimum sur le livret d’épargne. Du côté francophone, la gauche et les Ecolos, en particulier, sont aussi en pointe sur le sujet, avec une proposition de loi qui vise à mettre un taux minimum pour des montants de maximum 10 000 euros.

Sondage le choix des Belges. ©IPM Graphics

Cote de popularité

Consulté par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), la Banque nationale a, toutefois, adressé un avis négatif à l’idée d’un taux minimum. Aux yeux du régulateur des banques, cela pourrait déstabiliser une importante source de financement des banques.

Pour mettre la pression sur les banques, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), a préféré lancer un bon d’État à un an à un taux défiant toute concurrence (2,81 % nets) par rapport à ceux offerts sur les carnets de dépôts. Le succès de cette opération – près de 22 milliards d’euros – a certainement contribué à faire remonter la cote de popularité du grand argentier et, du même coup, du parti de Sammy Mahdi.

Il est intéressant de noter qu’en Flandre, les électeurs des partis les plus chauds pour un taux minimum sont d’abord ceux de Vooruit (86,1 %), juste devant ceux du CD&V (80,1 %) et de la N-VA (76,3 %). En Wallonie, les électeurs d’Ecolo viennent en tête (78,8 %), devant ceux des Engagés (77,7 %), du PTB (75,8 %) et du MR (73,6 %). À Bruxelles, ce sont les électeurs le MR qui s’affichent comme les plus grands partisans de cette mesure (78,8 %).

Ce sondage a été réalisé par l’institut Kantar via un sondage en ligne du 10 septembre au 9 octobre auprès de 436 électeurs habitants en Wallonie, 566 électeurs habitants en Flandre et 545 électeurs habitants à Bruxelles ayant le droit de vote aux élections nationales de 2024. Leur représentativité a été pondérée en fonction de la population belge selon l’âge, le niveau d’éducation, le statut professionnel et la province. La marge d’erreur maximale est 4,4 % dans les trois régions.