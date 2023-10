Après les premiers échanges, l'indice Dow Jones avançait de 0,75%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 0,19% et le S&P 500 de 0,53%.

Jeudi, Wall Street avait interrompu une série de quatre séances dans le vert après la parution d'une inflation aux Etats-Unis (indice CPI) un peu plus forte que prévu sur un an, en septembre, à 3,7%.

Le Dow Jones avait cédé 0,51% à 33.631,14 points, le Nasdaq avait perdu 0,63% à 13.574,22 points et le S&P 500 avait reculé de 0,62% à 4.369,61 points.

Les rendements sur les bons du Trésor avaient réagi à cette inflation têtue en grimpant à nouveau jeudi alors qu'ils avaient reculé toute la semaine.

Vendredi, JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup et Blackrock ont dévoilé leurs résultats trimestriels. Ces chiffres seront scrutés pour apprécier si les banques sont préparées à subir des taux d'intérêt plus hauts plus longtemps.

A la cote

La banque américaine JPMorgan Chase a annoncé un bénéfice net en forte hausse au troisième trimestre et affirmé s'attendre à ce que l'inflation reste à un niveau élevé pendant un certain temps. La plus grande banque américaine en termes d'actifs a dégagé un bénéfice de 13,15 milliards de dollars (+35%). Le titre de JPMorgan gagnait 4,40% à 13h40 GMT.

Le groupe Wells Fargo, quatrième banque du pays, a lui aussi battu les prévisions des analystes affichant un bénéfice supérieur aux attentes et relevant ses prévisions annuelles de revenus issus des paiements d'intérêts. Le titre avançait de presque 4%.

"Les grandes banques sont au centre de l'attention et JPMorgan et Wells Fargo ont donné un ton encourageant en rapportant des résultats par action meilleurs que prévu", a indiqué Sam Stovall, stratège en investissement pour CFRA.

Citigroup a aussi annoncé une progression solide de son chiffre d'affaires à 9% et de 2% pour son bénéfice au 3e trimestre par rapport à l'année dernière. L'action grimpait de 3,21%.

Quant au gestionnaire d'actifs américain BlackRock, il a également dépassé les attentes des analystes au troisième trimestre, profitant des niveaux élevés investis par ses clients de long terme.

Le chiffre d'affaires du gestionnaire s'est établi à 4,52 milliards de dollars (+5% sur un an) et le bénéfice net a bondi de 14% à 1,60 milliard de dollars. Le titre cédait néanmoins 1,94%.

Sur le plan des indicateurs, l'indice des prix à l'importation en septembre aux Etats-Unis a réservé une bonne surprise en ne progressant que de 0,1% contre +0,6% en août et +0,5% prévu.

La force du dollar comprime les prix à l'importation. Les prix à l'exportation américains en revanche ont augmenté de 0,7% le mois dernier.

"Le raffermissement du dollar qui rend les biens importés relativement moins chers, et le ralentissement de la demande devraient maintenir les prix hors carburants sur une pente descendante", s'est félicité Matthew Martin d'Oxford Economics qui voit un tassement des prix à la consommation en général dans les mois qui viennent.

Et aussi...

Ailleurs à la cote, Microsoft (+0,29% à 332 dollars) a annoncé avoir finalisé le rachat de l'éditeur de jeux video Activision Blizzard qui était suspendu à un potentiel veto britannique.

La cotation du titre de l'éditeur du jeu "Call of Duty" n'avait pas repris vendredi sur le Nasdaq.

Finalement l'Autorité britannique de la concurrence (CMA) a donné son feu vert à cette opération de quelque 69 milliards de dollars.

Cette acquisition va faire de Microsoft le troisième acteur mondial du jeu vidéo en termes de chiffre d'affaires, derrière Tencent et Sony, passant ainsi devant Apple.

Dans l'aéronautique, Boeing chutait de 3,11% alors qu'un organe de presse professionnelle, The Air Current, a rapporté que des inspections supplémentaires étaient prévues sur la production de son avion vedette, le 737 MAX, ce qui pourrait encore peser sur les rythmes de production. L'action de son fournisseur Spirit AeroSystems cédait plus de 2%.