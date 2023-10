Avoir un impact positif en plaçant dans des sociétés cotées, c'est possible

Cette maison de gestion distingue alors, en matière environnementale ou sociale, l'empreinte (footprint) et la contribution (handprint). Toute entreprise a, en effet, une empreinte, un impact négatif sur son environnement à travers l'utilisation de technologies, de matières premières ou dans le mauvais traitement des déchets, par exemple. "Nous recherchons alors les sociétés qui tendent vers le net zéro carbone et qui enclenchent des processus pour minimiser leur empreinte, leur impact négatif sur l'environnement. En même temps, nous recherchons aussi les entreprises qui développent des solutions et qui contribuent ainsi à développer un réel impact positif", ajoute Alex Bibani.

L’exemple de l’agriculture

Dans cette contribution, trois questions sont posées. Quel est le problème à résoudre ? Quelle est la solution à ce problème ? Quel impact réel aura cette solution ? Pour illustrer ce processus, on peut prendre l'exemple de l'agriculture. Le problème à résoudre est de nourrir la planète. L'agriculture a, aujourd'hui, un impact négatif sur l'environnement. L'érosion des sols est un problème majeur sur environ 33 % des terres agricoles dans le monde. L'agriculture représente à elle seule environ 70 % du total des prélèvements d'eau et l'utilisation des herbicides a augmenté de 400 % depuis les années 60.

"Ça c'est le problème à résoudre. La solution se trouve dans l'agriculture de précision. Les nouvelles techniques permettent de cibler les endroits où il est nécessaire de pulvériser ou d'arroser. Cela permet en outre une réduction des coûts de l'ordre de 60 %. L'impact est donc clair : une hausse de la rentabilité avec une baisse de l'utilisation des herbicides et de l'eau et également une baisse de l'utilisation de fuel dans les machines agricoles", note Alex Bibani. En investissant dans une société active dans l'agriculture de précision, ce gérant a un impact à la fois sur la diminution de l'empreinte négative sur l'environnement et il encourage également le développement de techniques alternatives innovantes. D'autres exemples prévalent également dans le secteur pharmaceutique.

Cette maison de gestion pratique aussi une politique active de vote dans les assemblées générales des sociétés détenues dans tous les portefeuilles qu'elle gère. Cela permet alors d'avoir aussi une influence sur les politiques menées par ces entreprises. "Les ODD sont une occasion unique de créer un monde meilleur. Investir dans des entreprises qui s'alignent sur les ODD peut contribuer à relever les défis les plus pressants du monde tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités. Nous pouvons alors avoir un réel impact sur un développement plus durable de l'économie", conclut ce gestionnaire.