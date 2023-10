Wall Street en positif : les tensions géopolitiques vont déterminer les tendances de la semaine

”Les actions ont baissé vendredi alors que les investisseurs analysaient les résultats du troisième trimestre des principales sociétés financières”, ont rappelé les analystes de Wells Fargo. “Toutefois, malgré des résultats largement positifs, les investisseurs s’attendent à une volatilité accrue en raison de la hausse des rendements obligataires, de celle des prix du pétrole, de l’inflation persistante et des conflits au Proche-Orient”, ont-ils ajouté.

Retour en hausse après une semaine mitigée

Vendredi, Wall Street avait conclu plutôt négative mais sur une note mitigée, inquiète de l’ordre d’évacuation de la ville de Gaza par Israël en vue de représailles, après l’attaque sanglante lancée par le Hamas il y a une semaine. Le Nasdaq, à dominante technologique, avait chuté de 1,23 % à 13.407,23 points, tandis que le Dow Jones avait grappillé 0,12 % à 33.670,29 points et que le S&P 500 avait perdu 0,50 % à 4.327,78 points.

Pour Patrick O’Hare, de Briefing.com, “par rapport à vendredi, le ton s’est amélioré ce (lundi) matin mais l’inquiétude concernant une aggravation de la guerre entre Israel et le Hamas est toujours très présente dans les esprits”.

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a indiqué que le gouvernement américain évaluait “les implications potentielles de ces hostilités sur l’économie”. “Il est trop tôt pour spéculer s’il y aura d’importantes conséquences ou non, cela dépend si le conflit s’étend au-delà d’Israël et de Gaza, ce que nous voulons éviter”, a-t-elle ajouté.

Interruption de Rite Aid

À la cote, le spécialiste des bureaux partagés WeWork augmentait de 0,86 % après qu’un nouveau PDG, David Tolley, ancien dirigeant du gestionnaire d’actif Blackstone, a été nommé pour redresser le groupe en difficulté.

La cotation du titre de Rite Aid était interrompue alors que le réseau de pharmacies et de drugstores a annoncé dimanche avoir déposé le bilan, plombé par un déclin de ses ventes et la menace d’un procès pour sa participation supposée à la crise des opiacées. Rite Aid possède l’un des plus importants réseaux de pharmacies aux Etats-Unis, avec 2.100 points de vente, qui proposent, outre des médicaments et produits de santé, de la nourriture ou des articles d’hygiène.

Sur le marché obligataire, les taux sur les bons du Trésor à dix ans augmentaient à 4,72 % contre 4,61 % vendredi. Le pétrole était en petite baisse.