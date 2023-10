Mithra : la question des rémunérations reportée, trop de pression sur les administrateurs ?

Ce mardi, on apprend donc que le CA a demandé de retirer le point concernant leur rémunération et celui sur la révision de celle-ci.

"Éviter les distractions"

"Le conseil d’administration de Mithra souhaite concentrer l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Spéciale et Extraordinaire sur l’approbation des warrants d’Armistice et éviter les distractions avec d’autres sujets. Il recommande donc de reporter le point concernant la rémunération des administrateurs à une prochaine assemblée. La demande de report sera formulée lors de l’assemblée générale spéciale du 30 octobre en séance. Le conseil d’administration prévoit de réintroduire le point à l’ordre du jour pour approbation par les actionnaires lorsque le processus de recrutement de nouveaux membres du conseil d’administration aura lieu et que les candidats seront proposés pour nomination aux actionnaires", a commenté Christian Homsy, président du conseil d’administration et administrateur indépendant de Mithra.

Parmi les frondeurs, on retrouvait François Fornieri, qui s’attaquait à quatre des six administrateurs et s’en prenait à leur demande d’augmentation de rémunération, alors que la situation économique et boursière de Mithra est critique. Du côté des administrateurs, si une certaine maladresse était reconnue, cette demande était liée à une charge de travail exceptionnelle, assurait le président.

Mais pour éviter que les esprits s’échauffent, le CA a donc mis sur pause cette demande, afin de, à en croire le communiqué, se pencher uniquement sur les dossiers de fond.

Et alors que les points de vue s’opposent et que différents sons de cloches nous parviennent, un actionnaire qui désire garder l’anonymat affirme que "les administrateurs indépendants n’ont pas de conflit d’intérêts sur la question de la dette" de Mithra au profit des Uteron Sellers (anciens propriétaires de la molécule présente dans la pilule contraceptive Estelle que vend Mithra), qui s’élèvent à 185 millions d’euros. Certains administrateurs avancent vouloir réduire cette dette, qu’ils estiment surévaluée.

guillement Cela permet de mettre en évidence le véritable enjeu de cette assemblée des actionnaires : le financement de la société, notamment au travers de futures augmentations de capital et de la renégociation des obligations résiduelles de 185 millions.

Les administrateurs "défendent les intérêts de la société. Leur décision de retirer ce point concernant leurs rémunérations de l’agenda de la prochaine assemblée générale permet de mettre en évidence le véritable enjeu de cette assemblée des actionnaires : le financement de la société, notamment au travers de futures augmentations de capital et de la renégociation des obligations résiduelles de 185 millions dues aux Uteron Sellers", avance encore cette source.

D’un autre côté, d’autres sources proches du dossier se demandent pourquoi le point est reporté et non annulé. "Ils confirment que cette demande était malvenue" mais "ils ne vont pas lâcher", même s’ils craqueraient "sous la pression", commente l’une d’elles.

Le président du CA, Christian Homsy, avait lui-même reconnu dans nos colonnes une maladresse dans le timing de cette demande, tout en défendant sa légitimité par rapport à la charge de travail.

Le dossier n’est donc pas clos et les tensions sont toujours bien palpables avant l’assemblée générale.

Le titre, en difficulté depuis de nombreux mois, prenait quant à lui plus de 4 % à la Bourse de Bruxelles ce mardi matin à la suite de la publication du communiqué.