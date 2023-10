Le marché boursier sanctionne Barco après ses résultats décevants : l’action perd près de 15 %

Barco a enregistré 229 millions d’euros de ventes au troisième trimestre de l’année 2023, en recul de 12 % sur base annuelle, plombé par la lenteur de la reprise chinoise, indique mercredi l’entreprise courtraisienne spécialisée dans la technologie de l’image. Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires reste toutefois en hausse de 2 %.

Le troisième trimestre a été marqué par des “conditions de marché moins favorables”, explique la firme. Le chiffre d’affaires s’est établi à 229,6 millions d’euros, en baisse de 12 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Le chiffre d’affaires de la division Healthcare (santé) a plongé de 27 % par rapport à l’année précédente. Une baisse que Barco impute à “la reprise économique plus lente que prévu en Chine”. Les commandes ont en outre stagné, à 239 millions d’euros.

À lire aussi

Les conditions de marché obligent la direction à revoir ses prévisions. Barco table désormais sur un chiffre d’affaires en 2023 en ligne avec celui de l’année précédente. Il y a trois mois, l’entreprise pensait encore pouvoir réaliser une croissance comprise entre 5 et 10 %. Au début de l’année, la prévision de croissance était même de 10 à 15 %. La marge d’ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) devrait s’établir “aux alentours de 14 %”, contre une prévision initiale de plus de 14 %.

Les fondamentaux demeurent cependant “intacts”, rassure la direction. “La priorité est donnée à la conquête de parts de marché, à la maîtrise des coûts et à l’amélioration continue des marges. De plus, nos équipes de direction restent déterminées à mettre en œuvre nos initiatives stratégiques, notamment notre feuille de route pour l’introduction de nouveaux produits ainsi que les gains d’efficacité opérationnelle par le biais de sites de production ciblés”.