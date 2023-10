Cette semaine, le BEL 20 perd 4,79 %

La Bourse de Paris a clôturé en repli de 1,52 %, Francfort a lâché 1,64 % et Londres a cédé 1,30 %. Sur la semaine, les trois indices abandonnent plus de 2,50 %. À la Bourse de Bruxelles, l’indice BEL 20 a chuté de plus de 1 % pour la troisième journée consécutive vendredi. L’indice, qui reflète l’évolution de la valeur du panier des 20 premières actions, a clôturé en baisse de 1,34 % à 3 352,93 points. Les analystes continuent d’évoquer les taux d’intérêt élevés et les tensions géopolitiques. Une nouvelle journée de baisse donc pour l'indice, qui a perdu 4,79% sur la semaine.

Quatre des 20 titres de l’indice ont perdu plus de 4 %. Sofina a chuté de 4,53 % à 172,70 euros. Aperam a perdu 4,50 % à 26,26 euros. D’Ieteren a chuté de 4,39 % à 141,50 euros. Et Umicore a glissé de 4,28 % à 23,01 euros.

Valeurs de clôture du vendredi 20/10 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :