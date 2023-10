"Ça ne se réglera pas dans les médias": David Solomon, CEO de Mithra, tente de calmer le jeu

”Je suis CEO de Mithra depuis cinq mois, je suis un énorme 'believer' (NdlR : convaincu). Je me concentre sur les deals en cours et futurs. Je suis CEO de boîtes pharma depuis 20 ans, mon propre père fait partie de ceux qui ont découvert l’intérêt de l’estétrol dans les années 1990 en Suède. C’est donc avec beaucoup de passion que je travaille pour Mithra et l’amélioration de la santé des femmes”, avance-t-il, en bon “story teller” à l’américaine.

"Ça ne se réglera pas dans les médias"

Mais pour ce qui est des tensions entre actionnaires et certains administrateurs, il préfère tempérer. Botter en touche, diront les plus critiques. Calmer le jeu, diront les plus optimistes. “Il y a beaucoup de discussions. Ça ne se réglera pas dans les médias mais bien à l’assemblée générale du 30 octobre”, avance-t-il.

Si l’ex-CEO et cofondateur François Fornieri critique ouvertement le président du conseil d’administration (ou board), Christian Homsy, David Solomon tempère. “Je suis le CEO, il est le président. Nous avons une bonne relation. Le board soutient la stratégie de la compagnie. François Fornieri, il a passé le bâton. Quand Mithra sera prospère, je serai ravi de revoir François et de lui faire une accolade. Je suis persuadé que l’entreprise dégagera de la valeur”, glisse l’Américain, qui se dit “focus on business”.

"Christian est quelqu’un de passionné. Nous discutons beaucoup. On s’assure que la compagnie aille bien et réponde aux besoins des patients”, enchaîne-t-il.

"Donesta est un médicament 'stand alone', les études sont positives et cela répond aux besoins des femmes ménopausées, qui souffrent de plusieurs symptômes liés à cela, que ce soit pour leur peau ou leur désir sexuel et autres. C’est sur la voie. On ne veut pas aller vite à cause de la pression du marché, on veut le faire bien”, poursuit-il.

"Promess less, deliver more” (”promettre moins, livrer plus”), glisse-t-il encore. “On vous signalera quand un deal sera à annoncer”, poursuit-il.

François Fornieri avait quant à lui davantage l’habitude de “promettre plus, livrer peut-être moins”, lui glisse-t-on, un peu provocateur. “On a un style différent. Mais on fait des deals, on trouve des partenariats. Et je veux remettre Mithra sur la route du milliard d’euros de capitalisation”, répond-il.

Et à propos de BCI Pharma, qui était annoncé comme partenaire de Mithra pour la recherche contre le cancer et qui a disparu des derniers rapports et communiqués ?

"C’est un partenaire important, qui travaille sur ces traitements contre le cancer. Mais la société basée à Montpellier connaît quelques difficultés, mais nous l’aidons et nous sommes très confiants sur la future plus-value et leur futur leadership. Elle fait partie de l’histoire de Mithra”, rétorque-t-il.

"Je suis absolument confiant en Mithra, davantage encore que lorsque je l’ai rejoint !” sourit-il. Au niveau des multiples critiques de certains actionnaires, il rétorque “tous les actionnaires ont leur narratif. Mon job, c’est de relever Mithra. Et les répercussions sur le cours de l’action mettent toujours du temps avant de se voir. Mais nous sommes passionnés et disciplinés”, affirme-t-il. Espérons pour la biotech que ce ne soit pas une méthode Coué.

La question du CDMO et des rémunérations des administrateurs

Pour l’activité de manufacturier sous-traitant de Mithra (ou CDMO), critiquée par certains pour son manque de rentabilité, David Solomon ne cache pas sa volonté de potentiellement la vendre. Malgré sa sous-utilisation actuelle, il affirme que celle-ci a de la valeur, qu’il y a des discussions. “On verra comment en tirer un maximum de valeur”, affirme-t-il.

"Notre principal objectif pour l’assemblée générale du 30 octobre, c’est le travail avec le grand fonds américain Armistice (chez qui Mithra a levé récemment 20 millions d’euros, NdlR) et celui sur la réduction de la dette”, affirme David Solomon.

Et sur la question brûlante de la rémunération des administrateurs ? “Ce n’est pas à moi d’en discuter. Ce n’est pas le moment. Il faut régler notre dette en priorité. On fait rentrer du cash, mais notre dette en mange trop”, reconnaît-il, alors que celle-ci atteint environ 400 millions d’euros.

"Mithra est un joyau caché. Il faut voir les bons de commande d’Estelle et non les revenus actuels. C’est ce qu’a fait Armistice. On a des rentrées financières, à hauteur de 23 millions l’année passée, la plupart des compagnies en rêvent”, affirme-t-il, lorsqu’on émet des questionnements sur la pilule Estelle.

"Regardez d’autres traitements, comme le Viagra… Ce sont des 'billion dollars companies' maintenant, mais ça a mis du temps", termine-t-il.