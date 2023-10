Quand le prédateur boursier Carl Icahn devient une proie

Un plan machiavélique…

En 2019, l’homme dont la fortune était estimée à 20 milliards de dollars, a toutefois enclenché une machine infernale qui devait se retourner contre lui. La semaine dernière, le Wall Street Journal est revenu sur son incroyable pari. Le quotidien financier rappelle qu’Icahn a mis en place à l’époque un énorme pari à la baisse sur les “malls”, ces gigantesques centres commerciaux américains. Son outil ? Des swaps de crédit (crédit default swaps), des contrats d’assurance contre les défauts de crédit, censés couvrir les risques de certaines obligations, mais utilisés souvent par les spéculateurs pour gagner de l’argent sur des obligations pourries d’entreprises en difficulté. En 2019, Icahn prépare son piège évoqué sous le sobriquet “Big Short 2.0”, et mise plus de 600 millions de dollars contre les malls au travers de contrats financiers liés à un indice (CMBX) de suivi des prêts accordés aux centres commerciaux. En 2020, le vent tourne. Avec la pandémie et les restrictions de mouvement de la population, les malls sont étranglés financièrement. Le pactole de la société de Carl Icahn grimpe de 900 millions de dollars, explique le Wall Street Journal. Icahn augmente la mise jusqu’à 2,1 milliards de dollars. Son appétit n’a pas de limites. Il se voit gagnant une fortune, d’importants malls mettant la clé sous la porte.

…qui se retourne

Mais, la pandémie s’éloignant, les Américains sont retournés dans les malls. Et puis les entreprises à la tête de ces ensembles ont réussi à échapper à la banqueroute en hypothéquant leurs actifs, et ont trouvé de leur côté des spéculateurs acceptant de relever le défi. Investir à bon compte pour empêcher les entreprises visées de déposer leur bilan, et de déclencher ainsi les contrats CDS sur leurs dettes. Icahn est pris au piège. Les entreprises sauvées et leurs obligations honorées, l’indice CMBX a commencé à reculer, faisant fondre les positions à la baisse de l’Icahn Enterprises. Icahn crie à la manipulation par les parties adverses. Mais rien n’y fait.

L’action de sa société qui se traitait autour de 70 dollars en 2019, descend à 52 dollars et stabilise à ce niveau. En mai dernier, c’est le coup de grâce. Le fonds activiste Hindenburg Research qui est spécialisé dans la spéculation à la baisse sur des entreprises cachant des misères, dévoile un lourd dossier et accuse Icahn Enterprises d’avoir surévalué ses actifs pour emprunter et couvrir des positions déficitaires de son piège. La révélation de Hindenburg fait chuter l’action Icahn Enterprises à près de 17 dollars. Le bijou financier d’ICahn passe d’une capitalisation de 20 milliards de dollars à 7 milliards. Le Big Short 2.0 aura coûté 13 milliards de dollars au dépeceur de la PanAm. Et ce n’est sans doute pas la fin de l’histoire.

Les cibles du financier américain

L’énorme pari de l’Icahn Enterprises contre les grands ensembles commerciaux n’est qu’une des passes d’armes de ce redoutable bretteur financier. Sa technique de prédilection reste la valorisation d’entreprises dans lesquelles sa société a acquis une part significative du capital. Il interpelle pour cela le conseil d’administration (CA) de la cible pour suggérer des stratégies permettant de créer de la valeur en Bourse. S’il n’obtient pas de réponse, il effectue des communications à l’intention des actionnaires minoritaires, et leur demande de faire démissionner des membres du CA pour y faire nommer ses propres administrateurs. À ce stade, ses administrateurs tentent alors d’infléchir la stratégie de la cible. Les méthodes de valorisation sont variables. Elles vont du licenciement d’une part du personnel à la cession d’actifs non stratégiques, en passant par la scission de l’entreprise. Exemple : le groupe eBay qui disposait de sa propre filiale de paiements en ligne, PayPal.

Au terme d’une longue joute, Icahn qui disposait de 0,82 % du capital est parvenu à forcer la scission des deux entreprises en 2015, et les faire coter séparément en Bourse. En 2016, il fait de même chez Xerox dont il a acquis 8 % du capital. En 2017, Xerox, spécialiste de la gestion documentaire vivra sa vie de son côté, et Conduent axée sur la gestion des processus, la sienne. L’homme est décrié, mais il fait partie de la fondation américaine philanthropique The Giving Pledge, aux côtés d’autres milliardaires ayant décidé de faire don d’une partie de leur fortune de leur vivant. Une manière d’acheter un ticket pour… le paradis ?