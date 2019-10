Alors que le chiffre d'affaires d'AB InBev a progressé de 2,7% au troisième trimestre, l'action chutait de 10% en Bourse aux alentours de 10h15 ce matin

Le groupe brassicole voit ses volumes légèrement reculer (-0,5%), à 143,4 millions d'hectolitres, a-t-il annoncé vendredi. Sur les neuf premiers mois de l'année par contre, les volumes progressent de 1% (419,4 millions d'hectolitres). L'ebitda est resté stable au troisième trimestre à 5,3 milliards de dollars.

"La solide croissance des marchés au Mexique, en Afrique du Sud et en Colombie a été plus qu'atténuée par les déclins en Chine et aux États-Unis, tous deux essentiellement dus aux effets de l'échelonnement des livraisons", indique AB InBev pour expliquer le tassement des volumes au troisième trimestre. C'est principalement le segment bières qui a souffert (-0,9%) alors que les volumes non-bières signent une croissance de 4%. Les trois marques mondiales du groupe, Budweiser, Stella Artois et Corona, ont une nouvelle fois progressé: +4,1% à l'échelle mondiale et encore un peu plus (+5,2%) en dehors de leurs marchés domestiques. AB InBev constate que la premiumisation de la bière se poursuit dans le monde, ce qui lui permet d'engranger une hausse du chiffre d'affaires par hectolitre de 3%.

Trois ans après la reprise de SABMiller, AB InBev souligne avoir atteint son objectif de 3,2 milliards de dollars de synergies de coûts, avec un an d'avance sur le calendrier initial et 750 millions de dollars d'économies supplémentaires par rapport aux prévisions. "L'association de régions opérationnelles très complémentaires a considérablement diversifié notre empreinte géographique et nous offre une présence encore plus forte sur les marchés émergents ayant le plus grand potentiel de croissance, en particulier l'Afrique et l'Amérique latine", commente le groupe à propos de la fusion.

En Europe, la Budweiser lancée plus tôt cette année en France, "continue de renforcer sa position". La célèbre pils américaine est brassée à Louvain pour le marché hexagonal. "Nous avons profité de cet élan pour lancer Budweiser ce trimestre aux Pays-Bas, qui fait un excellent démarrage", ajoute AB InBev.