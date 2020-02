AB InBev, numéro un mondial de la bière, a prédit jeudi une hausse de son bénéfice d'exploitation entre 2 et 5% en 2020, malgré un premier trimestre difficile à cause du coronavirus. Mais les investisseurs sanctionnent durement le titre en Bourse.

Entraînant l'indice bruxellois Bel 20, l'action ABI cède plus de 9% pour retomber à son niveau le plus bas en 8 ans, aux alentours des 56 euros l'unité. Le plus grand brasseur du monde prévoit la baisse de ses bénéfices trimestriels la plus prononcée depuis au moins une décennie, alors que le coronavirus a déjà affecté ses résultats.

"L'épidémie a fait chuter la demande en Chine" a constaté le groupe belgo-brésilien, expliquant que ses bières avaient été boudées au Nouvel an chinois, qui coïncidait avec le début de la découverte de la maladie.

"Au cours du premier trimestre, nous nous attendons à un déclin du bénéfice d'exploitation (EBITDA) d'environ 10% étant donné l'impact du coronavirus sur nos résultats, ainsi que la comparaison difficile" avec le bon trimestre 2019, particulièrement au Brésil, a prévenu le brasseur.

© Libre Eco



Il a également pris quelques précautions en annonçant ses prévisions pour l'année en cours: "Elles reflètent notre évaluation actuelle de la portée et de l'ampleur du coronavirus, ce qui peut évoluer".

En 2019, marqué par l'introduction à la bourse de Hong Kong de sa filiale asiatique pour 5,75 milliards de dollars, son bénéfice net s'est établi à 8,086 milliards de dollars, en hausse de 29% comparé à l'année précédente.

Le poids de son énorme dette --avec laquelle il se débat depuis le rachat de son concurrent britannico-sudafricain SABMiller en 2016-- reste énorme: elle s'élevait à 95,5 milliards de dollars au 31 décembre 2019, contre 104,2 milliards fin 2018.

"Notre performance en 2019 est bien en deçà de nos attentes et nous ne sommes pas satisfaits de nos résultats", a commenté le groupe dans un communiqué.

Le 6 février dernier, il a d'ailleurs sanctionné son directeur financier, le Brésilien Felipe Dutra, qui faisait partie depuis 30 ans de la société: il va devoir quitter le groupe fin avril.