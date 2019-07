L’indice Bel20 s’est replié de près de 2 % sur la semaine, une performance sensiblement plus mauvaise que celles des marchés environnants.

À l’inverse, les grands indices américains ont été soutenus par la confirmation du changement d’orientation pour la politique monétaire orchestrée par la Réserve Fédérale, l’indice S&P 500 et le Dow Jones effaçant respectivement les barres de 3 000 et 27 000 points.

Après des chiffres de l’emploi (publiés en fin de semaine précédente) qui semblaient repousser la perspective d’une baisse des taux aux États-Unis, Jerome Powell (le président de la Fed) a donné une analyse relativement prudente lors de son allocution devant le Congrès américain. Il a notamment souligné les incertitudes grandissantes au niveau du commerce international, et la volonté de l’argentier américain de soutenir la croissance économique durant les prochains mois. En outre, un nombre croissant de membres du comité monétaire de la Fed semble également être d’avis qu’une détente des taux pourrait se profiler durant les prochains mois.

Régulation accrue

Le début de semaine a été marqué par le rapport publié par le régulateur belge du marché des télécoms, qui souhaite imposer une réduction drastique des tarifs pour l’utilisation du réseau des câblo-opérateurs. L’IBPT espère ainsi rendre plus accessible le marché belge aux opérateurs alternatifs, et permettre une baisse généralisée des tarifs sur le marché belge. Cette nouvelle donne est clairement une mauvaise nouvelle pour Telenet, qui a dévissé de plus de 8 % sur la semaine écoulée. Orange Belgium (+11 %) sera inversement le grand bénéficiaire vu que le groupe loue actuellement les réseaux existants. Orange Belgium a également bénéficié de l’annonce d’une alliance avec Proximus pour l’utilisation de leurs infrastructures dans le déploiement de la 5G, une opération qui pourrait également contribuer à isoler Telenet dans le déploiement de cette nouvelle technologie.

Le secteur chimique européen a été pénalisé par l’avertissement sur les résultats lancés par BASF. Le groupe allemand s’attend désormais à une dégradation de son résultat opérationnel qui pourrait atteindre 30 % pour l’exercice en cours. La direction a explicitement cité l’impact des tensions commerciales sur la croissance globale pour expliquer la dégradation des perspectives opérationnelles.

AB Inbev renonce “à ce satade”

La tendance sur le marché belge a été affectée par les problèmes rencontrés par AB InBev. En effet, le groupe brassicole a indiqué renoncer provisoirement à l’entrée en Bourse de sa branche asiatique Budweiser Brewing Company APAC. Il justifie cette décision par plusieurs facteurs, dont les conditions de marché. AB InBev avait indiqué la semaine dernière que cette entrée en Bourse d’une participation minoritaire dans sa filiale asiatique devait avoir lieu fin juillet à Hong Kong. L’opération devait rapporter 9,8 milliards de dollars, de quoi permettre au premier groupe brassicole mondial de poursuivre sa croissance sur ce continent. AB Inbev a terminé la semaine avec un recul de près de 5 %.

Au rayon des bonnes performances, Ontex s’est envolé de plus de 7 %. Si les perspectives opérationnelles restent actuellement difficiles pour le groupe, le cours a bénéficié de rumeurs quant à un intérêt du géant américain Procter&Gamble. Dans les petites capitalisations, Celyad s’est envolé de près de 10 % suite à la publication de plusieurs études cliniques favorables pour les différents traitements du groupe dans le domaine du cancer colorectal. Les analystes boursiers soulignent notamment le profil favorable dans le domaine des effets secondaires.