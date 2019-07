Le titre de la plus importante introduction en Bourse de 2019, déténu pour l’heure par Uber, pourrait revenir au plus grand brasseur du monde. AB InBev entend lever entre 8 et 10 milliards de dollars avec l’IPO de sa division d’Asie Pacifique.

Le géant brassicole Anheuser-Busch InBev est en passe d’entrer dans les annales de l’histoire boursière. Sa division asiatique dont le portefeuille de marques recèle plus de 50 bières, Budweiser Brewing Company APAC, a prévu d’émettre sur la place hong-kongaise 1,6 milliard d’actions dans une fourchette de prix unitaires compris entre 5 et 6 dollars américains.

Ces conditions valorisent l’introduction en Bourse entre 8,3 milliards et 9,8 milliards de dollars, "avant toute option de surallocation", précise l’agence Reuters, c’est à dire la possibilité d'émettre un nombre supplémentaire d’actions en vue de maîtriser le cours boursier lorsque la demande excède l’offre.

AB InBev est ainsi susceptible de voler à Uber le titre de plus grosse IPO de 2019, puisque le géant américain des plateformes de transport avec chauffeur avait récolté 8,1 milliards de dollars US à New York il y a près de deux mois.

"Cette IPO permettra des acquisitions en créant un champion régional et aidera AB InBev à réduire sa dette", a assuré le directeur financier du groupe, Felipe Dutra.

Le groupe aux plus de 500 marques de bière dont le siège mondial demeure à Louvain s’ingénie, depuis l’acquisition de son rival britannique SABMiller en 2016, de réduire ses 102,5 milliards de dollars d’endettement. La mise sur le marché de ses activités asiatiques est censée créer un nouveau mastodonte brassicole dont les produits à marges élevées, à l’instar de la Budweiser et de la Corona, devraient étancher la soif de consommateurs aisés.

Le prix de l'IPO de Budweiser Brewing à Hong Kong devrait être fixé le 11 juillet prochain et la première cotation est attendue pour le 19 juillet. La capitalisation boursière de l'entreprise pourrait flirter avec les 64 milliards de dollars, rattrapant dès lors le numéro 2 mondial, le groupe néerlandais Heineken, souligne Bloomberg.

L'accueil que les investisseurs réserveront à l'opération servira de baromètre à d'autres grandes entrées sur le marché hong-kongais, notamment Alibaba. "L'Amazon de Chine" pourrait attirer jusqu'à 20 milliards de dollars de capitaux frais, rappelle Reuters.