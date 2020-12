Avec plus de 19 ans d’expertise, Admiral Markets est le courtier en ligne régulé du trading à distance. Le groupe de sociétés d’investissement est aujourd’hui leader sur le marché en répondant au besoin de chacun de disposer de son argent et de le faire fructifier en totale autonomie grâce à une plateforme en ligne très intuitive. Explications.

La bourse, comment cela marche ?

La bourse est un marché où sont négociés des instruments financiers tels que les actions, les fonds mutuels, les devises, les obligations, etc. Comme tout autre marché, il est dominé par la loi de l'offre et de la demande. Si une action est très recherchée, son prix monte car les acheteurs sont présents sur le marché. Si une action baisse, c'est qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs sur le marché. Dans un monde où la technologie évolue rapidement, vous pouvez désormais accéder plus facilement aux marchés financiers et débuter en bourse sur le net. Investir en bourse est plus vaste que vous l'imaginez. Vous avez de nombreuses opportunités qui sont à disposition. Encore faut-il trouver la bonne classe d'actifs qui convient à votre profil. Admiral Markets vous propose des solutions adaptées grâce à des formations auxquelles vous avez gratuitement accès.

Pourquoi acheter des actions en bourse ?

La bourse, via les actions, permet aux entreprises de financer leurs activités en vendant des parts de leur capital sous forme d'actions. Acheter des actions en bourse, c'est donner de l'argent à une entreprise pour lui permettre de se développer. Elle pourra ainsi créer des emplois, acheter des machines industrielles, investir dans la recherche, etc. En échange, vous devenez, en tant qu’investisseur, propriétaire d'une part de cette entreprise, et vous avez donc droit à une partie de la richesse créée grâce à votre argent, c'est le dividende ! Les actions boursières vous permettent aussi de participer et de voter aux Assemblées Générales de l’entreprise dans laquelle vous avez investi.

Les actions Française des Jeux alias FDJ

La Française des Jeux alias FDJ est une entreprise dont le nom nous est à tous familier, fût-ce indirectement par le loto, l’EuroMillions et le Bingo. Elle est cotée en bourse depuis novembre 2019. Voici trois raisons d'acheter aujourd’hui des actions FDJ pour investir en bourse :

- FDJ Bourse - Une entreprise française peu endettée.

- Les jeux d'argent sont une activité peu dépendante du cycle économique.

- La FDJ possède des marques populaires comme le Loto, le Bingo, Parions Sport qui favorisent une proximité vis-à-vis du grand public.

Les actions Tesla

Alors qu’elles ont été introduites en bourse en 2010, certains d’entre vous se demandent s’il faut encore acheter des actions Tesla . En effet, Tesla a longtemps déçu les investisseurs boursiers et les défenseurs de l'automobile électrique. Cependant, depuis fin 2019, elle fait le bonheur de ceux qui ont investi. La confiance des investisseurs s'est accompagnée d'une folle course boursière en fin 2019, et qui en plus d'avoir su résister à la crise du coronavirus en 2020 a battu des records de valorisation !

Pour acheter des actions, connectez-vous !

Pour acheter des actions FDJ et Tesla en bourse, il vous suffit d'ouvrir un compte sur Admiral Markets. L'enregistrement vous donnera ensuite accès à une plateforme de trading qui vous indiquera la marche à suivre en quelques étapes.

L`Espace Trader en ligne est un outil qui vous permet de créer des comptes de trading, d’accéder à des comptes existants, de déposer ou de retirer des fonds et de télécharger les derniers logiciels de trading ; vous pouvez ainsi gérer votre propre portefeuille boursier et investir dans des actions mais aussi des produits variés tels que des devises, des matières premières, des indices, des obligations, etc. Vous placez vous-même vos ordres en bourse. Admiral Markets n’intervient à aucun moment sur votre prise de décision ni sur vos choix de placements. De la même manière, la commission d’Admiral Markets est prise au passage d’ordre. Elle ne dépend en aucun cas des résultats financiers des clients.

Inscrivez-vous et bénéficiez d`un accès illimité à plus de 4.000 actions de la Bourse de New York, du Nasdaq, du FTSE et plus encore, le tout sans payer de majoration, de rollovers, de frais de gestion ou de ticket.(*)

(*) D`autres frais peuvent s`appliquer.

L'ensemble des informations reprises dans cet article sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Admiral Markets ne peut être tenu pour responsable de l'utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent.