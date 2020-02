Placements & MarchésAnalyse Ageas chute en Bourse mais pas d’inquiétude Ariane van Caloen

L’action Ageas a perdu 5,17 % mercredi, après la publication des résultats du dernier trimestre 2019.L’assureur né des cendres de Fortis a annoncé un bénéfice net de 102 millions d’euros, contre 154 millions un an auparavant. En cause : l’impact de “ quelques grands sinistres et d’une activité au Royaume-Uni moins rentable”, a expliqué le CEO Bart De Smet.