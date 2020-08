Alors que la prudence revient en Bourse, le Nasdaq fait cavalier seul.

Il est de ces chiffres qui impressionnent par leur démesure. La capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars atteinte cette semaine par le groupe américain Apple en fait partie. L’entreprise qui est désormais considérée comme un secteur, du fait de la diversité de ses produits et services, dispose certes d’un potentiel de croissance, est riche de liquidités, mais est devenue chère, à près de 36 fois les bénéfices par action. Elle pèse plus lourd en Bourse que le géant pétrolier saoudien Aramco, mis sous pression par les prix de l’or noir. Suivent, dans un (très grand) mouchoir, Amazon (1 650 milliards), Microsoft (1 623), Google (1 074), Facebook (766) et Alibaba (692). Toutes sont très largement évaluées, entre 32 et 42 fois les bénéfices, Amazon affichant un insolent rapport cours-bénéfice de 126, en regard de son potentiel de développement.