Résultat : l'action du Doge a bondi de près de 70 % !

Le richissime entrepreneur Elon Musk, qui avait pourtant indiqué mardi qu'il lèverait le pied sur le réseau social Twitter, fait de nouveau des siennes ce jeudi matin. Le patron de Tesla et SpaceX vient en effet de publier le message "Dogecoin is the people’s crypto", ou "Le Dogecoin est la crypto(monnaie) du peuple" en français.