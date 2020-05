Après avoir rebondi de 2% vendredi en début de séance, l'indice BEL 20 devait voir son avance s'amenuiser à l'instar de ses voisins européens, Dax excepté.

Vers 11h00, notre indice vedette ne regagnait plus que 0,6 pc, remontant peu après de 1,1 pc, à 2.930 points, avec 15 de ses éléments en hausse. Ceux-ci étaient emmenés par Colruyt (55,44) avec un rebond de 2,9 pc, AB InBev (36,67) et arGEN-X (137,50) regagnant 2,4 et 2,8 pc. KBC (41,73) et ING (4,99) valaient 2,4 et 2 pc de plus que jeudi, Ageas (30,76) s'appréciant de 1,6 pc. Solvay (70,08) et Galapagos (199,15) remontaient de 2,3 et 2,2 pc alors que UCB (82,38) reculait de 0,6 pc. Umicore (36,56) cédait 2 pc alors qu'Aperam (21,88) était positive de 0,4 pc pour un gain de 2,5 pc si on tenait compte de son détachement de coupon. Proximus (18,99) gagnait 0,9 pc alors que Telenet (33,64) chutait de 4 pc, Orange Belgium (15,36) cédant par ailleurs 0,2 pc tandis que bpost (5,92) récupérait 3 pc. Barco (142,30) regagnait 2 pc contrairement à Ontex (13,87) et WDP (22,95) qui cédaient 1,2 et 1,3 pc.

Vastned Retail Belgium (29,20) et Immobel (65,00) rebondissaient de 6,2 et 3,2 pc. D'Ieteren (46,45) et Exmar (4,20) étaient positives de 2,1 et 3,7 pc, CFE (61,50) et Recticel (6,45) regagnant 2,3 et 2,4 pc. Bone Therapeutics (2,76) et Oxurion (2,67) récupéraient 2,2 et 2,7 pc, MDxHealth (0,84) remontant de même de 2,1 pc alors qu'IBA (7,10) chutait de 4,6 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,0815 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0806 USD la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 4,35 dollars à 1.734,60 dollars et le lingot se négociait autour de 51.600 euros, en progrès de 90 euros.