Le cours du baril de pétrole américain, qui était devenu négatif lundi pour la première fois de son histoire en raison de la saturation des stocks et de l'effondrement de la demande liés à la crise du coronavirus, rebondit mardi matin en Asie et revient légèrement au-dessus de zéro. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mai s'échange à l'ouverture du marché à 0,56 dollar, contre un prix de clôture de -37,63 dollars lundi soir à New York. La négociation des contrats pour mai s'achève mardi.