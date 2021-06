Le titre Ascencio ne décolle pas malgré un rendement qui approche 8 % pour l’exercice en cours Placements & Marchés G.Se.

© Ascencio Ascencio exploite près de 445 000 mètres carrés de surfaces commerciales, notamment au centre Bellefleur de Couillet.

Après avoir été dans une tendance haussière de long terme jusqu’en 2016, Ascencio est entré dans une phase plus difficile. Le groupe immobilier est en effet spécialisé dans les surfaces commerciales, plus précisément dans les zonings de taille moyenne situés en périphérie des grandes villes et des villes moyennes, avec un portefeuille qui est essentiellement diversifié sur la Belgique et la France. Sur une période de cinq ans, le cours affiche un recul de 17 %, le marasme ayant été provoqué notamment par la concurrence de plus en plus sensible du commerce en ligne.