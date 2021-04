Portés par les aides financières fédérales et encouragés par les progrès de la campagne de vaccination, les ménages américains ont commencé à acheter tout ce dont ils se sont privés par prudence depuis des mois. Les ventes au détail ont bondi de 9,8 % en mars. Par rapport aux creux de mars 2020, la hausse sur un an est de 27,7 %. Dans le même temps, la production industrielle a rebondi et les demandes d’allocations de chômage ont reculé. En Chine, le tableau est tout aussi encourageant. Sur le premier trimestre de cette année, le PIB a flambé : +18,3 % sur une base annuelle contre 6,5 % au dernier trimestre 2020. Cette croissance, la plus élevée depuis 1992, fait suite à la croissance 2020, la plus faible des 40 dernières années (+2,3 %). Elle était négative pratiquement partout ailleurs.