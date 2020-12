Valorisée à 42 milliards de dollars, l'entreprise Airbnb fera son entrée en Bourse ce jeudi Placements & MarchésAnalyse Van Campenhout Patrick

© MaxPPP Lors de la première vague, Airbnb avait dû emprunter 1 milliard de dollars pour se maintenir à flot.

La société Airbnb va donc tenter de faire ses premiers pas en Bourse, sur le Nasdaq plus précisément, dès ce jeudi. Et, sauf à imaginer un retournement soudain du marché, cette opération, qui va permettre à la plateforme de location de logements de récolter des fonds, devrait se dérouler sans heurts : les liquidités sont abondantes, les investisseurs sont demandeurs, et les valorisations sont exceptionnelles. On évoque une valorisation globale de quelque 42 milliards de dollars.