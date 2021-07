Sartorius Stedim Biotech, l'un des grands gagnants de la crise du Covid-19 Placements & Marchés Frédéric Lejoint

© DPA

La trajectoire boursière du groupe depuis 2016 est absolument stratosphérique, avec un cours qui a été multiplié par six et une capitalisation boursière qui approche désormais les 40 milliards d’euros. Et il va de soi que la crise sanitaire n’a pas ralenti le groupe, les importants investissements consentis pour la découverte de vaccins et pour les campagnes de dépistage et de vaccination ayant permis au groupe d’enregistrer une croissance de 32,5 % durant l’exercice écoulé.