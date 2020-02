Cofinimmo, Umicore, WDP : voici notre sélection d'analyses de courtiers du jour. (Cours de clôture du 05/02/2020)

Cofinimmo (+0,28 % à 145,00 euros) a été confirmée à “acheter” chez Kepler Cheuvreux, l’objectif étant relevé de 140 vers 160 euros. Cette révision est intervenue avant l’annonce des résultats annuels, prévue pour le 13 février. “Nous pensons que tous les signaux seront au vert, notamment grâce à une amélioration significative de la marge opérationnelle” . L’analyste souligne que le secteur des maisons de repos est aujourd’hui extrêmement recherché par les investisseurs, ce qui pousse vers le haut la valorisation des groupes exposés sur ce segment.

Umicore (+1,69 % à 47,49, euros) a été relevée de “conserver” vers “acheter” chez Berenberg, l’objectif étant propulsé de 32 vers 53 euros. L’analyste se montre plus optimiste quant au potentiel de pénétration des voitures électriques, et rappelle que le groupe belge a réalisé une bonne performance opérationnelle en 2019 en dépit de circonstances difficiles. “Nous pensons que les conditions du marché devraient devenir plus positives en 2020 et 2021” , et l’analyste s’attend à un doublement du résultat opérationnel durant les cinq prochaines années.

WDP (+1,38 % à 25,75 euros) a été relevé de “réduire” vers “conserver” chez Degroof Petercam, avec un objectif grimpant de 19,57 vers 24,50 euros. Cette révision est intervenue suite à l’annonce de résultats en ligne pour l’exercice 2019, avec des objectifs confirmés pour l’implémentation du plan stratégique. “Au vu des éléments favorables, la valorisation du titre est élevée avec un rendement brut qui est aujourd’hui comprimé à 3,1 %. Les perspectives restent toutefois favorables pour l’augmentation de la valeur du portefeuille” .