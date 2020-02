Voici notre sélection d'analyses de courtiers du jour à propos de Lotus Bakeries, Fagron et Telenet (Cours de clôture du 10/02/2020)

Lotus Bakeries (+1,04 % à 2 920,00 euros) a été descendu d’"accumuler" vers "conserver" chez KBC Securities, l’objectif de cours étant fixé à 2.900 euros suite à la publication des chiffres pour 2019. Si l’analyste souligne la grande qualité des résultats publiés par le groupe, il indique également que la forte performance récente du cours ne lui permet plus de maintenir sa recommandation positive. "Le groupe dispose d’une grande solidité financière, qui lui permettra de prendre de bonnes décisions stratégiques dans le futur".

Fagron (+0.72% à 22,400 euros) a été confirmé à "acheter" chez Degroof Petercam, l’objectif étant relevé de 23 vers 25 euros. Cette révision est intervenue avant la publication des résultats annuels (prévue pour le 13 février), avec une croissance à deux chiffres attendue pour le chiffre d’affaires et le bénéfice opérationnel. « La fermeture de PharMEDium, un des principaux concurrents du groupe sur le territoire américain, constitue une nouvelle favorable, et devrait permettre à Fagron d’atteindre plus facilement ses objectifs ».

Telenet (-1,60 % à 41,82 euros) a été maintenu à "neutre" chez UBS, l’objectif étant descendu de 46,2 vers 43 euros. L’analyste s’attend à un contexte concurrentiel qui restera difficile sur le marché belge, avec l’entrée potentielle d’un quatrième opérateur qui reste une possibilité et des menaces règlementaires qui continueront de peser sur les tarifs. "Orange Belgium est le mieux positionné pour profiter des nouveaux tarifs, mais ce groupe pourrait également décider de privilégier sa rentabilité plutôt qu’une nouvelle guerre de prix".