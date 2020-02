Voici notre sélection d'analyses de courtiers du jour (Cours de clôture du 13/02).

Montea (+1.87%,% à 98,1 euros) a enregistré une vague de révisions haussières suite à l’annonce d’excellents résultats annuels, avec un objectif grimpant de 84 vers 89 euros chez Kepler Cheuvreux (« conserver ») et de 73 vers 90 euros chez KBC Securities ; tandis que Degroof Petercam a remonté sa recommandation de « réduire » vers « conserver » avec un objectif fixé à 87 euros. Chez ce dernier courtier, l’analyste s’attend à une progression du résultat par action de l’ordre de 7% pour les exercices 2020 et 2021. « En dépit d’une concurrence plus agressive, le groupe a la capacité d’accélérer son plan d’expansion, et les objectifs de la direction semblent relativement prudents ».

Barco (-6.69% à 230 euros) a vu son objectif remonter vers 265 euros chez KBC Securities suite à la publication de solides chiffres trimestriels « dans toutes les divisions », l’avis étant maintenu à « accumuler ». L’analyste a apprécié la bonne performance opérationnelle, avec des marges en augmentation pour la troisième année consécutive. « Pour l’année qui vient de commencer, la direction vise une croissance du chiffre d’affaires autour de 8%, avec une nouvelle augmentation de la marge opérationnelle ».

Ontex (+0,32% à 15,65 euros) a récemment été descendu de « neutre » vers « vendre » chez le courtier néerlandais Kempen, l’objectif étant abaissé de 17 vers 14 euros. L’analyste souligne que le climat concurrentiel reste difficile, et que la position du groupe belge n’est pas facilitée par son endettement élevé. Pour les résultats du quatrième trimestre 2019 (publiés début mars), il s’attend à la confirmation d’une stabilisation du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle.