Voici notre sélection d'analyses de courtiers du jour pour Umicore, AB Inbev et Ter Beke.

Umicore (+2,3% à 43,76 euros) a vu son avis relevé de « conserver » vers « acheter » chez Bank of America, l’objectif étant propulsé de 37 vers 55 euros. L’analyste se montre plus constructif sur le dossier, suite notamment aux différents plans de soutien annoncés pour les véhicules électriques en Chine, en France ou en Allemagne. « Ces mesures devraient soutenir l’adoption de ces véhicules dans le grand public, ce qui devrait indirectement bénéficier à Umicore ». Il estime en conséquence que la prime du titre se justifie, et pourrait même augmenter si les résultats évoluent plus favorablement que prévu.

Ter Beke (+0,5% à 111,5 euros) a été confirmé à « conserver » chez KBC Securities, l’objectif étant relevé de 110 vers 125 euros. L’analyste conseille tout d’abord de privilégier le versement du dividende en cash plutôt qu’en action. Il indique ensuite que la hausse de son objectif est liée à la baisse des prix du porc sur le marché des matières agricoles, ce qui devrait se traduire par une amélioration de la marge bénéficiaire durant les prochains mois.

AB Inbev (-0,9% à 50,7 euros) a été confirmé à « surperformance » chez Bernstein Research, le courtier américain relevant son objectif de 57 vers 68 euros. Dans le cadre d’une étude consacrée au secteur de producteur de biens de consommation, l’analyste pointe le redressement de nombreuses devises émergentes comme facteur favorable sur les perspectives bénéficiaires du titre. « Dans le segment des brasseurs, l’impact de la crise du coronavirus pourrait ne pas être aussi dévastateur qu’initialement prévu ».