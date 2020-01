Décote "justifiée" pour Balta, attentes revues à la hausse pour Sofina et Galapagos. Voici notre sélection d'analyses de courtiers du jour.

Balta (-11,68% à 2,42 euros) a été descendu d’" acheter" vers "conserver" chez ING, avec un objectif descendu vers 3 euros. Cette annonce fait suite d’une opération de cession-bail (sale and leaseback) pour deux usines en faveur des créanciers du groupe, alors que la situation financière reste préoccupante. Les analystes s’attendent à un redressement de la rentabilité en 2020, mais estiment qu’il est actuellement préférable de rester à l’écart dans l’attente des résultats du plan de réorganisation. "La décote actuelle est justifiée, le marché ayant déjà intégré une bonne partie des mauvaises nouvelles".

Sofina (-0,24% à 211,50 euros) a vu ses objectifs relevés à deux reprises suite à l’annonce d’une forte progression de la valeur nette d’inventaire durant le second semestre 2019, vers 230 euros chez Kepler Cheuvreux (" acheter") et vers 210 euros chez KBC Securities (" conserver"). "Au vu du potentiel haussier de la participation dans Byju et des investissements récemment annoncés, nous avons relevé nos attentes sur le holding", souligne Kepler Cheuvreux.

Galapagos (-1,65% à 214,20 euros) a enregistré une vague de révisions haussières ces dernières séances, vers 175 euros chez RBC Capital Markets ("performance en ligne") et vers 225 euros chez Morgan Stanley ("surpondérer"). Chez ce dernier courtier, l’analyste justifie cette révision par l’approche de la publication des données de phase 3 pour le Filgotinib dans la colite ulcéreuse, une indication qui pourrait ajouter un marché potentiel important pour le médicament phare du groupe.