Les bourses européennes reprennent (presque toutes) des couleurs après avoir vécu une semaine catastrophique, la semaine dernière.

Un rebond de plus de 3% du BEL 20 en début de journée lundi devait s'effacer entièrement à la mi-journée, notre indice référence repassant à plusieurs reprises dans le rouge, avant de regagner du terrain parallèlement à l'ouverture en hausse de Wall Street. Le BEL 20 regagnait finalement 0,99 pc à 3.523,24 points avec 13 de ses éléments en hausse, emmenés par WDP (25,25) et Sofina (202,50) qui récupéraient 4,34 et 3,74 pc.

La Bourse de Paris a finalement rebondi (+0,44%) lundi, au terme d'une séance hésitante, les investisseurs semblant partagés entre les craintes liées à l'impact économique de l'épidémie de Covid-19 et l'espoir de mesures de soutien des banques centrales. L'indice CAC 40 a progressé de 23,62 points à 5.333,52 points, dans un volume d'échanges extrêmement important de 8,1 milliards d'euros. Vendredi, il avait fini en très forte baisse, portant ses pertes cumulées sur la semaine à environ 12%, sa plus forte chute depuis 2008.

La Bourse de Francfort a fini lundi en baisse, le Dax cédant 0,27%, dans un marché en quête de stabilisation après une semaine noire obscurcie par l'épidémie de nouveau coronavirus. L'indice vedette a reculé de 32,48 points pour finir à 11.857,87 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 0,07%, à 25.348,33 points.

"Le marché allemand reste très instable d'un point de vue technique" note Jochen Stanzl, analyste de CMC Markets. "Très probablement les investisseurs vont devoir composer avec de grandes variations pendant encore plusieurs semaines."

Le titre de la compagnie aérienne allemande Lufthansa (-6,50% à 10,93 euros) est parmi les plus grands perdants de la chute actuelle avec -33% depuis janvier.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1131 USD, contre 1,1078 dans la matinée et 1,0971 vendredi. L'once d'or gagnait 8,40 dollars à 1.593,20 dollars et le lingot se négociait autour de 46.015 euros, en recul de 390 euros.

