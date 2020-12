"En 2020, l’environnement économique a favorisé les actions de croissance et de qualité jusqu’en octobre. Ensuite, nous avons connu un rallye sur les actions value. Mais nous sommes sceptiques sur cette tendance à moyen terme. Il faut se positionner sur le long terme. Et, dans ce cas, nous misons sur la qualité. Selon nous, les sociétés de qualité restent la meilleure option d’investissement dans une situation de croissance faible, de taux d’intérêt bas et de faible inflation", conseille William Davies de chez Columbia Threadneedle.