Si, il y a quelques années encore, les cryptomonnaies étaient des placements virtuels essentiellement réservés aux spécialistes, aujourd’hui le crypto-trading est de plus en plus convoité par des traders débutants. Mais comment et par où commencer pour se lancer ? Suivez le guide.

Avoir un mental d’acier et de la patience

Non, il ne faut pas être né avec des dons que seuls les dieux attribuent à quelques chanceux une fois tous les 2000 ans pour trader en ligne. En revanche, deux qualités sont indispensables pour envisager de se convertir en trader positif sur le long terme. Sur le « long terme » pourquoi ? Car une erreur récurrente du crypto-trader débutant est de croire que les éventuels gains sont rapides. Les deux caractéristiques premières - indissociables l’une de l’autre - à avoir sont donc : un mental inébranlable et beaucoup de patience. A la psychologie du trader s’additionne ensuite celle du marché.

Pratiquer le « Money Management »

Le Money Management est l’art de gérer son capital en maîtrisant les risques. Il concerne aussi bien les professionnels que les particuliers. L’objectif premier du trader est ainsi de maximiser et protéger ses gains, tout en limitant ses pertes. La protection des gains et la limitation des pertes consistent à faire évoluer sa stratégie dans le temps afin d’optimiser le ratio rendement-risque, à savoir que le rapport entre l’espérance de rentabilité et le risque représenté ne doit pas être trop déséquilibré. C’est un peu contraignant, mais s’astreindre à tenir un journal de bord, papier ou tableau excell, où vous inscrivez tous vos trades est une bonne façon de conserver une vision globale sur l’évolution de votre portefeuille et de vos positions. Grâce à ces données, vous serez capable de comprendre plusieurs choses : Quel profil de trading vous correspond le mieux ? Quelles sont vos forces et vos faiblesses ? Comment construire et améliorer votre stratégie de trading.

Opter pour une stratégie de trading

Se former aux stratégies de bitcoin trading est un préalable indispensable. Votre stratégie va vous guider sur trois plans : entrer correctement dans un trade, surveiller ce dernier et effectuer une sortie propre. Voici trois possibilités différentes pour investir dans le bitcoin. A vous de choisir celle qui sera la plus adaptée à votre profil et à votre caractère.

Le day trading

Le day trading est une stratégie d’investissement qui consiste à prendre des positions et à les clôturer pendant la même journée. Cette méthode nécessite du temps afin de saisir rapidement les opportunités. Attention néanmoins à bien maîtriser l’effet de levier. L’effet de levier désigne l’utilisation de l’endettement pour augmenter la capacité d’investissement.

Le swing trading

Le swing trading est également une technique de trading parfaitement adaptable au bitcoin trading. A l’inverse du day trading, qui s’inscrit dans une approche très court-termiste, cette méthode a un horizon plutôt de moyen terme. Elle permet aux traders de consacrer moins de temps dans une journée au trading et de se focaliser sur les variables. Les traders qui privilégient le swing trading ont souvent recours à l’analyse technique pour anticiper les futures fluctuations du cours.

Le bitcoin scalping

Cette technique est encore plus court-termiste que le day trading. On parle aussi souvent de « micro-trading ». Il s’agit de faire un grand nombre d’aller/retour entre l’achat et la vente au sein d’une même journée. Les fortes variations du cours des cryptomonnaies et du bitcoin permettent d’avoir recours au scalping assez facilement. Mais, attention, il convient de bien maîtriser la technique.

Analyser les marchés

Une fois votre méthode mise en place et votre compte ouvert, vérifié et crédité, l’analyse commence. Pour effectuer vos choix d’investissement, vous pouvez alors privilégier la méthode de l’analyse technique ou celle de l’analyse fondamentale. Ou bien combiner les deux.

L’analyse technique prend pour base l’étude des graphiques pour déterminer le moment idéal pour acheter ou pour vendre. Les utilisateurs de l’analyse technique cherchent à établir des tendances en traçant des droites de support ou de résistance. L’analyse du comportement passé de la courbe permet aussi de tirer des conclusions dans l’analyse technique.

L’analyse fondamentale prend beaucoup plus en compte l’environnement externe et appréhendera l’actif concerné dans son environnement global. Lorsque vous décidez d’investir sur le dollar après une intervention de la Banque centrale européenne, vous faites de l’analyse fondamentale. Dès l’instant où des variables externes entrent en compte dans votre choix d’investissement, vous êtes dans l’analyse fondamentale. Cela s’applique également tout à fait au bitcoin.

Essayer le bitcoin en mode démo

Vous souhaitez vous familiariser au bitcoin ? bit4you vous offre la possibilité d’apprendre, sans frais, le trading en ligne, soit un moyen simple et sécurisé d’acheter, de vendre, de stocker, d’échanger, d’envoyer et de recevoir des bitcoins, ainsi qu’une vingtaine d’autres cryptomonnaies. Ouvrez un compte de démonstration gratuitement et recevez 100.000 USD factices pour acheter virtuellement vos premiers cryptoactifs. Testez différentes stratégies et choisissez celle qui vous convient le mieux pour l’appliquer dans la partie réelle du site.



Le bitcoin s'est forgé un storytelling planétaire. Pourquoi la star des cryptomonnaies intrigue-t-elle tant ?

Marc Toledo, cofondateur de bit4you, nous explique pourquoi cette monnaie virtuelle a le vent en poupe.



La cryptomonnaie est soumise à une volatilité extrêmement élevée. Elle n’est pas régulée, ce qui en fait un investissement risqué. Investir de l’argent coûte aussi de l’argent. Les gains éventuels réalisés en cryptomonnaies sont à déclarer.