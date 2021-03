Le bitcoin est une monnaie numérique sans intermédiaire. Son créateur, Satoshi Nakamoto, dont nul ne connaît à ce jour l’identité réelle, a voulu mettre sur pied un système financier alternatif. Celui-ci repose, d’une part, sur de nouvelles technologies et, d’autre part, ce qu’il a appelé : le « pouvoir des foules ». Le bitcoin a vu le jour au lendemain de la crise financière de 2008 et ce n’est pas un hasard. Pour son promoteur, cette cryptomonnaie doit, en effet, permettre à tout un chacun de se passer des banques, alors qu’elles venaient de démontrer leur fragilité. Le bitcoin est donc conçu pour échapper à toute autorité centrale. Chacun détient désormais son argent dans son téléphone portable ou sur son disque dur. Longtemps considéré comme la « monnaie du crime » échappant à tout contrôle, le bitcoin intéresse aujourd’hui de plus en plus de monde, ce qui dope son cours. Le bitcoin a ainsi trouvé le soutien d’une communauté. Aujourd’hui, 100 millions de personnes dans le monde posséderaient des bitcoins. Sa popularité a même donné des idées à Facebook qui a annoncé en 2019 son intention de créer sa propre monnaie numérique, le Libra. C’est alors que chacun a compris que les monnaies numériques privées étaient là pour longtemps. Mais quelles sont les perspectives pour l’avenir de cette monnaie électronique astucieuse et innovante ?

Le bitcoin vit de façon autonome

Pourquoi un tel emballement pour le bitcoin ? Il y a d’abord la ruée de milliers de particuliers qui rêvent de voir fructifier leurs économies. Et puis, il y a aussi les achats opérés par les entreprises et les gestionnaires d’actifs. Le cours du bitcoin, contrairement à l’or, est décorrélé des fondamentaux de l’économie qui guident le reste du marché. Autrement dit : le bitcoin vit de façon autonome, semblant largement échapper aux grands cycles économiques. S’y ajoute une autre motivation : le bitcoin profite d’une défiance croissante vis-à-vis du dollar comme monnaie de réserve. Est-ce à dire que le bitcoin pourrait, demain, être un équivalent numérique de l’or pour devenir un instrument de réserve ? Certains veulent le croire.

Des prévisions à la hausse

Le prix du bitcoin s’envole, atteignant de nouveaux sommets presque quotidiennement, dépassant les 29.000 $ US en date du 31 décembre 2020, soit une augmentation de plus de 300 % depuis le 1er janvier de la même année. L'engouement ne semble pourtant n’en être qu’à ses débuts. Pour une multitude de raisons qui se résument en partie à une adoption grandissante, surtout au niveau des grandes institutions financières et du monde de l’investissement, plusieurs analystes prédisent un prix atteignant 100.000 $ par bitcoin d’ici la fin de 2021 et un prix oscillant autour d’un million de dollars en 2025. Il n’est pas inutile de rappeler qu’il n’y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation et le nombre de nouveaux bitcoins créés est réduit de moitié tous les quatre ans et ce jusqu’en 2140, créant un choc de l’offre qui favorise, en théorie, une hausse de la valeur du bitcoin au fil des années.

Naissance du secteur crypto-bancaire

Le système bancaire conventionnel ne reconnaît toujours pas le bitcoin comme actif et n’offre donc pas de services liés aux cryptomonnaies, ce qui ouvre la porte à l’épanouissement d’un nouveau secteur. Plusieurs projets de banques mêlant crypto-monnaies, blockchain et monnaies traditionnelles arrivent sur le marché. Une crypto-banque est, comme son nom l'indique, un établissement bancaire mais dont la particularité est de proposer à la fois des produits financiers classiques en monnaie fiat (euro, dollar, etc.) et en crypto-monnaies. Ainsi, le client d'une crypto-banque peut à la fois payer en euros et en bitcoins via son compte courant. Ces nouveaux acteurs entendent s'adresser à la fois aux particuliers et aux professionnels. Une évolution encore impensable hier qui démontre à tout le moins qu’après une création mystérieuse, une augmentation fulgurante de son prix, des attentes ainsi que des déceptions plus importantes les unes que les autres, le bitcoin trouve aujourd’hui ses marques et semble être bien là pour durer.

Le bitcoin s’est forgé un storytelling planétaire. Pourquoi la star des cryptomonnaies intrigue-t-elle tant ?

Marc Toledo, cofondateur de bit4you, nous explique pourquoi cette monnaie virtuelle a le vent en poupe.



La cryptomonnaie est soumise à une volatilité extrêmement élevée. Elle n’est pas régulée, ce qui en fait un investissement risqué. Investir de l’argent coûte aussi de l’argent. Les gains éventuels réalisés en cryptomonnaies sont à déclarer.