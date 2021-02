Investir son argent en bitcoin demande une certaine prudence et il n’est pas toujours simple de distinguer les plateformes frauduleuses de celles qui ne le sont pas. Certains signes doivent toutefois vous alerter. Faites votre « due diligence ». On ne plaisante pas avec son investissement financier. Prenez le temps de vérifier les informations et d’évaluer le sérieux des sites consultés. Voici quelques règles de prudence de base.

Un discours bien rodé…

Les escrocs ont recours à des techniques bien connues. Ils vous contactent par courriel ou par téléphone, spontanément ou après que vous leur avez laissé vos coordonnées sur un site proposant d’investir dans des cryptomonnaies. Leur discours est bien rodé. Ils font d’abord preuve d’une grande amabilité et cherchent à vous mettre en confiance. Ils insistent ensuite sur l’essor récent des crypto-monnaies, et notamment le bitcoin. Ils font enfin miroiter une monnaie 2.0 aux rendements très attractifs pour peu que « vous saisissiez votre chance rapidement ». Pour paraître plus sérieux encore, certains proposent même des formations en ligne. Mais l’escroquerie se confirme lorsque vous êtes dans l’impossibilité de récupérer vos fonds. Il est alors déjà trop tard. Vos interlocuteurs se sont volatilisés dans la nature avec votre mise de départ. Affinez donc votre analyse.

Se renseigner sur le courtier en ligne

Premier réflexe : vérifiez que l’intermédiaire financier avec lequel vous souhaitez opérer ne figure pas sur la liste des entreprises irrégulièrement actives sur le territoire belge, une liste noire tenue à jour par l’Autorité des Services et Marchés Financiers (https://www.fsma.be/fr/warnings/companies-operating-unlawfully-in-belgium). Deuxième réflexe : certains courtiers se targuent de ne pas y figurer pour légitimer leur crédibilité. Or, cette liste évolue avec le temps. Méfiez-vous donc des courtiers qui utilisent l’argument. Troisième réflexe : vérifiez bien que la société existe et creusez : même en présence de mentions légales, méfiez-vous des usurpations d’identité de sociétés agréées. Beaucoup de plateformes affirment aussi avoir leur siège social à l’étranger ou indiquent des adresses qui, lorsqu’elles existent, ne sont que des boites postales. Quatrième réflexe : de manière générale, évitez de traiter avec des sociétés « exotiques ». En cas de litige, vos sommes investies seront difficilement récupérables. Les coûts pour entamer une procédure judiciaire à l’international sont souvent dissuasifs et le caractère transfrontalier des opérations complique la tâche. Beaucoup d’acteurs opèrent justement pour ces raisons via des sociétés écrans ou des entreprises domiciliées dans des pays opaques. Et c’est un véritable casse-tête au niveau des règles de compétence territoriale.

Une seule plateforme belge

bit4you est, à ce jour, la première et la seule plate-forme d’échange de cryptoactifs opérant au niveau européen à partir de la Belgique. « Nous travaillons continuellement à respecter toutes les réglementations existantes, comme nous nous efforçons d’être en phase avec tous les processus de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Nous sommes convaincus que la création d’un environnement de confiance sûr pour nos clients est la clé de voûte pour l’avenir de notre entreprise », nous précise l’un des fondateurs, Marc Toledo. « Autres éléments rassurants pour les internautes : bit4you opère en toute transparence depuis Bruxelles, nos statuts sont publiés et nos coordonnées clairement identifiables. Nous collaborons, en outre, avec le cabinet d’avocats Eubelius, également basé à Bruxelles, qui nous tient régulièrement informés de l’évolution de la législation applicable en matière de monnaies virtuelles ».

Vous souhaitez vous familiariser au bitcoin ? bit4you vous offre la possibilité d’apprendre, sans frais, le trading en ligne, soit un moyen simple et sécurisé d’acheter, de vendre, de stocker, d’échanger, d’envoyer et de recevoir des bitcoins, ainsi qu’une vingtaine d’autres cryptomonnaies. Ouvrez un compte de démonstration gratuitement et recevez 100.000 USD factices pour acheter virtuellement vos premiers cryptoactifs. Testez différentes stratégies et choisissez celle qui vous convient le mieux pour l’appliquer dans la partie réelle du site.



La cryptomonnaie est soumise à une volatilité extrêmement élevée. Elle n’est pas régulée, ce qui en fait un investissement risqué. Investir de l’argent coûte aussi de l’argent. Les gains éventuels réalisés en cryptomonnaies sont à déclarer.