L'Organisation mondiale du commerce devrait enfin se prononcer cet été sur le vieux dossier des aides européennes prétendues illégales en faveur d'Airbus. Conséquence de cette décision, l'administration Trump pourra imposer des droits de douane sur des biens de consommation tels que fromages, olives, pâtes, dont la valeur pourrait atteindre 7 milliards de dollars.

L'Union européenne doit s'attendre à voir l'OMC donner le feu vert aux Etats-Unis pour imposer de nouveaux droits de douane sur des produits européens d'une valeur estimée entre 5 et 7 milliards de dollars, selon deux sources gouvernementales du Vieux continent citées sans les nommer par Bloomberg.

Ce serait la conséquence du verdict ponctuant la saga vieille de 14 ans sur les subventions d'Etats dans le domaine de l'aéronautique. L'administration Trump attend cette décision sur les dommages causés notamment au fleuron américain Boeing par les aides financières accordées par l'Union européenne à Airbus.

Les sources officielles, qui ont requis l'anonymat étant donné que la procédure est encore en cours, assurent que l'on connaîtra le fin mot de l'histoire cet été.

Échec des dialogues

Visant initialement les hélicoptères et les avions, les tarifs américains devraient s'étendre à des biens de consommation tels que le fromage, les olives, les pâtes ainsi que certaines sortes de whisky. Sans oublier que les majorations financières sont déjà appliquées depuis un an aux exportations d'acier et d'aluminium européens.

Le bureau du commerce extérieur américain avait précédemment estimé que les subventions accordées par l'UE à Airbus causaient chaque année aux États-Unis un préjudice économique d'environ 11 milliards de dollars.

L'Europe avait engagé une procédure similaire contre Boeing et a déjà publié une liste préliminaire de biens américains, allant du ketchup aux consoles de jeux vidéo, qui font l'objet d'un plan de 12 milliards de dollars de mesures de rétorsion.

Alors que l'UE avait longtemps gardé la porte ouverte à un règlement qui éviterait les droits de douane, la Commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmstrom, a signalé au début du mois qu'elle s'attendait à ce que les droits soient imposés.

Le différend commercial qui couve menace de détériorer les relations transatlantiques et de perturber les négociations naissantes lancées il y a un an pour parvenir à des réductions généralisées des tarifs industriels.

L'Europe se tient d'ailleurs prête à dégainer 20 milliards d'euros (22,5 milliards de dollars) de droits de douane sur des marchandises américaines si Trump donne suite à ses menaces de cibler les voitures et pièces automobiles européennes.