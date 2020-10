Bone Therapeutics s’envole en Bourse grâce à un contrat à 55 millions d'euros pour le marché asiatique Placements & Marchés Antonin Marsac

© Reporters

Bone Therapeutics, la biotech basée à Gosselies, a annoncé ce lundi un accord avec deux partenaires chinois, Link Health et Pregene, pour sa technologie “ALLOB”. Une annonce qui a rassuré les marchés puisque l’action s’est envolée de plus de 32 % à l’ouverture lundi matin et a clôturé sur une hausse de 23,32 % à 2,40 euros.