AB InBev a annoncé mardi matin sa volonté de réduire de moitié le dividende final relatif à l’exercice 2019. Les actionnaires du groupe ne recevront donc plus que 0,50 euro par action, le 5 mai, en complément du dividende intérimaire de 0,80 euro payé en novembre dernier. Soit 1,30 euro brut au total. Comme bien d’autres entreprises, le groupe belge s’attend en effet à traverser une zone délicate en raison du confinement qui touche et préfère visiblement s’assurer de disposer de liquidités.

Faire rentrer des liquidités

Il y a quelques jours, AB InBev s’était d’ailleurs adressé au marché en empruntant 4,5 milliards d’euros et 6 milliards de dollars. À ce moment, aux premiers jours du mois, on disait déjà à ce moment dans les coulisses de la Bourse que le dividende serait sans doute amputé. Ce qui est fait. Le groupe conserve donc près d’un milliard d’euros de liquidités supplémentaire sous le coude.

Marché inerte

Qu’en pense le marché ? Rien, ou presque. Le cours du titre coté à la Bourse de Bruxelles est même resté légèrement dans le vert en matinée. L’histoire était déjà écrite, et les actionnaires n’ont pas réagi. L’argent gelé pourra sans doute leur revenir une fois la crise passée et le courant des affaires revenu à la normale. Quelques analystes ont toutefois réitéré leurs avis sur le titre, ceux-ci évoluant de "conserver" à "acheter". Seul l’analyste dédié du groupe américain JPMorgan a répété son conseil de vente avec un objectif de cours de 30 euros, soit près de 14 euros sous les cours du jour. On pourrait comprendre le sentiment négatif émis par ce dernier, en raison du coup de frein au processus de désendettement du groupe. Mais, même réduits, les bénéfices ne semblent pas mis en danger. Et le contexte de taux au plancher reste favorable aux emprunteurs.

Par ailleurs, AB InBev a annoncé le report au 3 juin de son assemblée générale, prévue le 29 avril.