Le rebond annoncé ce mardi en Europe après la chute de 4% de la veille devait rapidement avorter, le Bel 20 et ses voisins évoluant à nouveau dans le rouge en fin de matinée.

Notre indice de référence perdait alors 0,8% à 3.886 points avec 17 de ses éléments en baisse.

A retenir notamment AB InBev (62,19) qui pesait sur la tendance en chutant de 2,9% tandis que KBC (66,32) et ING (9,37) abandonnaient 0,8% et 1,4%, rejointes par Ageas (45,69) qui repassait de 0,3% dans le rouge.

A la hausse, il y a notamment Solvay (92,1) qui remontait de 0,2% et Galapagos (229,40) de 0,8% à l'inverse de UCB (89,12) et arGEN-X (143,50) qui perdaient 0,5%.

Umicore (41,26) et Aperam (29,26) valaient 1,2% et 1,4% de moins que lundi, Proximus (23,88) et Telenet (36,92) reculant de 1,1% et 1,7% tandis que Orange Belgium (18,80) et Bpost (7,87) perdaient par ailleurs 1,4% et 2,5%. Ackermans (137,30) et Colruyt (45,18) étaient négatives de 1,8% et 0,5%, Barco (214,00) et WDP (28,03) de 0,7% et 0,5%.