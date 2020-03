Des achats à bon compte et plusieurs recommandations revues à la hausse faisaient progresser le BEL 20 dans la matinée de mardi. Notre indice de référence regagnait 3,4 pc vers 11h en s'inscrivant à 2.923 points avec tous ses éléments dans le vert. Ceux-ci étaient emmenés par WDP (25,59) et Barco (146,40) avec des rebonds de 9,4 pc, Galapagos (185,45) regagnant 6,3 pc.

KBC (42,89) rebondissait de 6,2 pc tandis qu'ING (5,00) regagnait timidement 0,2 pc, Ageas (36,41) ajoutant 3,8 pc à ses gains antérieurs.

AB InBev (39,62) valait 1,8 pc de plus que la veille, Colruyt (50,14) s'appréciant de 2,1 pc.

Solvay (67,34) et UCB (77,68) étaient positives de 3,1 et 2,8 pc, arGEN-X (123,80) de 3,2 pc.

Cofinimmo (116,80) et Aedifica (94,90) s'appréciaient de 3,5 et 2 pc, Aperam (18,68) et Umicore (32,56) de 5,2 et 6 pc.

Proximus (21,75) et Telenet (28,90) gagnaient 0,5 et 1,4 pc, Orange Belgium (16,22) étant par ailleurs en hausse de 2,6 pc et Bpost (6,44) en baisse de 0,1 pc.

GBL (73,38) et Ackermans (121,60) s'appréciaient de 4,4 et 3 pc, Sofina (189,00) remontant de 2,1 pc.

KBC Ancora (26,74) et Intervest Offices (23,20) bondissaient de 10,7 et 8,7 pc en compagnie de Leasinvest (87,00) et Befimmo (44,60), positives de 7,1 et 5 pc.

GIMV (48,75) et Tubize (64,90) étaient également en hausse de 3,9 et 3,8 pc, des regains de plus de 3 pc étant noté sen Resilux (133,00) et Ter Beke (114,50).

Picanol (56,00) et Tessenderlo (26,05) valaient 4,8 et 1,1 pc de plus que lundi, Bekaert (15,54) et D'Ieteren (45,35) gagnant 3,7 et 2,2 pc à l'inverse d'Euronav (10,15) qui reperdait 6,5 pc.

Melexis (49,90) s'appréciait de 4,2 pc et Exmar (4,21) de plus de 3 pc comme Econocom (1,46) et Quest For Growth (4,60).

Mithra (22,34) et Acacia Pharma (2,34) remontaient de 4,4 et 6,8 pc, Fagron (18,42) et Celyad (6,95) de 2,6 et 2,9 pc, Asit (0,20) perdant par contre 6,6 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,0985 USD dans la matinée de mardi, contre 1,1027 USD la veille vers 16H30. L'once d'or cédait 10,70 dollars à 1.612,15 dollars et le lingot se négociait autour de 47.215 euros, en recul de 130 euros.